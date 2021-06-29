Також у випуску:
В Україну пустили із концертами російського репера Басту, попри те, що він їздив з виступами в окупований Крим. Виявляється, офіційний Київ більше не має претензій і до Філіпа Кіркорова, який вітав окупацію.
У випуску "Pro новини" за 29 червня – народні депутати таки дали старт правильній реформі українських судів. У парламені проголосували законопроект щодо ВККС. В Україні знову взялися за тему Великого герба.
Джерело:24 канал
В Україну пустили із концертами російського репера Басту, попри те, що він їздив з виступами в окупований Крим. Виявляється, офіційний Київ більше не має претензій і до Філіпа Кіркорова, який вітав окупацію.