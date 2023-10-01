Закон вступит в силу через шесть месяцев. Пробационный надзор должен стать своего рода промежуточным звеном между условным сроком и лишением свободы. Юрист Иван Карнаух рассказал 24 Каналу, какая цель этого законопроекта.
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Что такое пробационный надзор
Определение пробационный надзор можно назвать новым лишь относительно, поскольку начиная с 2000 года в законодательство имплантировалась возможность применения такого вида надзора, отметил Карнаух. Просто он имел другие названия, но суть его сводилась к тому, что вместо отбывания наказания в специализированных колониях, например в тюрьмах, следственных изоляторах, человеку назначалось определенное количество обязанностей, которых он должен был соблюдать.
В частности, периодическое посещение специальных мест для контроля того, что человек действительно выполняет эти обязанности, запрет изменять адрес проживания, места работы без уведомления соответствующих органов, вводились ограничения по пересечению границы и изменению территории проживания, а также лечение, если лицо имело наркотическое или другую зависимость,
– отметил Карнаух.
Легкое наказание
В связи с принятием нового законодательства увеличивается список преступлений, к которым можно использовать такой вид наказания. В новый перечень попали преступления, ранее гарантировавшие заключение лица и изоляцию от общества.
В целом пробационный надзор как возможное наказание вводится в более чем 140 статей Уголовного кодекса. В частности, его могут назначить по статьям:
- Побои и пытки;
- Домашнее насилие;
- Угроза убийством;
- Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;
- Неоказание помощи больному медицинским работником;
- Насильственное донорство;
- Эксплуатация детей;
- Принуждение к вступлению в половую связь;
- Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума;
- Воровство;
- Грабеж;
- Мошенничество;
- Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи;
- Незаконное завладение землями аква фонда в особо огромных размерах;
- Незаконная охота;
- Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства и объектов природно-заповедного фонда;
- Препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- Злоупотребление властью или служебным положением;
- Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
- Заведомо незаконное задержание, домашний арест или содержание под стражей;
- Нарушение права на защиту;
- Вмешательство в деятельность судебных органов;
- Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного и т.п.
По мнению юриста, в условиях военного положения гуманизация по таким статьям и преступлениям странная.
Цель законопроекта – это необходимость для того, чтобы освободить места исполнения наказаний, следственные изоляторы, которые по мнению законодателей связаны с необходимостью пополнения обменного фонда и содержания военнопленных.
Настолько это соответствует действительности – будем следить за развитием событий, но перечень статей свидетельствует о том, что именно по этим статьям выносилось большое количество обвинительных приговоров и виновные оказывались за решеткой.
– сказал юрист.
После вступления в силу обидчика максимум может ожидать – домашний арест. То есть, он будет оставаться на свободе, но периодически вынужден будет приходить в органы пробации для того, чтобы отметиться. Серьезное наказание злоумышленник не получит, если не совершит тяжких преступлений, за которые предусматривается наказание от 5 лет.
Санкция статей, предусматривающих наказание более 5 лет это либо тяжкие телесные повреждения, либо умышленные убийства. Однако метод пробации не является императивным – суды продолжают размещать такие лица в места лишения свободы.
Законодательные изменения в Украине
- Верховная Рада 21 сентября приняла поправки к закону о национальные меньшинства. В частности, этот документ указывает, при каких условиях права и свободы нацменьшинств могут быть ограничены.
- Еще в 2021 году депутаты приняли закон о создание реестра олигархов. Однако из-за войны его создания поставили на паузу. Кабинет министров принял решение, что реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания войны.
- Верховная Рада призвала к созданию электронного реестра военнообязанных. Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.