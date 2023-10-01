Закон набуде чинності за шість місяців. Пробаційний нагляд має стати свого роду проміжною ланкою між умовним терміном і позбавленням волі. Юрист Іван Карнаух розповів 24 Каналу, яка мета цього законопроєкту.

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Що таке пробаційний нагляд

Термін пробаційний нагляд можна назвати новим лише відносно, оскільки починаючи з 2000 року до законодавства імплантувалася можливість застосування такого виду нагляду, зазначив Карнаух. Просто він мав інші назви, але суть його зводилася до того, що замість відбування покарання у спеціалізованих колоніях, наприклад тюрмах, слідчих ізоляторах, людині призначалася певна кількість обов'язків, яких вона повинна була дотримуватися.

Зокрема, періодичне відвідування спеціальних місць для контролю того, що людина дійсно виконує ці обов'язки, заборона змінювати адресу проживання, місця роботи без повідомлення відповідних органів, вводилися обмеження щодо перетину кордону та зміни території проживання, а також лікування, якщо особа мала наркотичну чи іншу залежність,

– зазначив Карнаух.

Легке покарання

У зв'язку з прийняттям нового законодавства збільшується перелік злочинів, до яких можна застосовувати такий вид покарання. До нового переліку потрапили злочини, які раніше гарантували ув'язнення особи й ізоляцію її від суспільства.

Загалом пробаційний нагляд як можливе покарання вводять до більш ніж 140 статей Кримінального кодексу. Зокрема, його можуть призначити за статтями:

Побої і мордування;

Домашнє насильство;

Погроза вбивством;

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;

Ненадання допомоги хворому медичним працівником;

Насильницьке донорство;

Експлуатація дітей;

Примушування до вступу в статевий зв’язок;

Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму;

Крадіжка;

Грабіж;

Шахрайство;

Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги;

Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах;

Незаконне полювання;

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду;

Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Зловживання владою або службовим становищем;

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою;

Порушення права на захист;

Втручання в діяльність судових органів;

Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного тощо.

На думку юриста, в умовах воєнного стану гуманізація за такими статтями й злочинами дивна.

Мета законопроєкту – це є необхідність для того, щоб звільнити місця виконання покарань, слідчі ізолятори, які за думкою законотворців пов'язані з необхідністю поповнення обмінного фонду і тримання військовополонених.

Настільки це відповідає дійсності – будемо слідкувати за розвитком подій, але перелік статей свідчить про те, що саме за цими статтями виносилася велика кількість обвинувачувальних вироків й винні опинялися за ґратами,

– сказав юрист.

Після набрання чинності кривдника максимум може очікувати – домашній арешт. Тобто він залишатиметься на свободі, але періодично змушений буде приходити до органів пробації для того, щоб відмітитися. Серйозного покарання зловмисник не отримає, якщо не вчинить тяжких злочинів, за які передбачається покарання від 5 років.

Санкція статей, які передбачають покарання понад 5 років це або тяжкі тілесні ушкодження, або навмисні вбивства. Однак метод пробації не є імперативним – суди й далі можуть розміщувати таку особу в місця позбавлення волі.

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