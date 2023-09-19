Нагадаємо, що Кабмін подав до Верховної Ради цей законопроєкт 14 вересня. Військовий податок на доходи фізосіб хочуть скерувати на закупівлю техніки й виробництво зброї.

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Переспрямування військового ПДФО у держбюджет підтримали

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, народна депутатка Роксолана Підласа розповіла, що законопроєкт №10037 підтримали.

Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроєкт №10037 щодо переспрямування військового ПДФО в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету,

– написала народна обраниця.

За даними джерела "Економічної правди" в бюджетному комітеті, голосування щодо законопроєкту має відбутись до кінця тижня.

Цікаво! Законопроєкт дозволить залучити на виробництво та закупівлю зброї 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного. У Міністерстві фінансів запевняють, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

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Вилучення ПДФО може ослабити громади

На думку нардепки Оксани Продан та виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана податки військових можуть просто розчинитися у держбюджеті.

Коли Мінфін пише, що військовий ПДФО збільшився після 24 лютого, то це не зазначає, що з того дня кількість воїнів зросла на 700 тисяч за рахунок цивільних. Усі, хто зараз сплачує військовий ПДФО, до мобілізації сплачували в громади ПДФО із зарплат учителів, продавців, робітників, службовців, податок на нерухомість, єдиний податок від підприємницької діяльності. Сьогодні цих податків немає, але є люди. Вони тимчасово змінили спеціальність, узявши до рук зброю для захисту України,

– написали вони.

За їхніми словами, українські громади зазнали близько 815,6 мільярда гривень збитків внаслідок війни. Тоді як держава покрила лише 6,83 мільярда гривень на відбудову пошкоджених об'єктів.

Зверніть увагу! На початку вересня Асоціація міст України звернулася до Володимира Зеленського, Руслана Стефанчука та Дениса Шмигаля. Їх просять зберегти у Держбюджеті-2024 військовий ПДФО у місцевих бюджетах, а також загалом 64% ПДФО. Мовляв, вилучення у громад частини податку на доходи фізичних осіб, зруйнує систему оборони України.