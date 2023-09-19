Такі дані були отримані компанією "Active group" в результаті соціологічного дослідження, проведеного у вересні цього року.

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Відповідаючи на питання, як можна запобігти витратам, які не є нагально необхідними під час війни, лише 16,9% респондентів обрали відповідь "Забрати гроші у міських влад шляхом перерозподілу деяких податків".

Українські блогери підрахували, що за такої підтримки за урядовий законопроєкт 10047, який передбачає вилучення "військового" ПДФО у громад, проголосують лише 76 народних депутатів з 403.

Як українці ставляться до вилучення "військового" ПДФО у громад

Переважна більшість українців вважають, що більш ефективними методами є підвищення прозорості розподілу коштів та громадський контроль:

65% респондентів обрали відповідь "Посилити громадський контроль за розподілом коштів".

61,5% – "Зробити розподіл коштів більш прозорим".

55,2% зупинилися на варіанті "Частіше залучати громадян до прийняття рішень щодо розподілу коштів".

40% обрали посилити контроль з боку правоохоронців за витрачанням коштів.

Реакція українців на ймовірне вилучення "військового" ПДФО у громад / Скриншот "Active group"

Ризики дій Кабміну

Як зазначають в "Active group", Кабмін у проєкті державного бюджету на 2024 рік планує забрати у громад податок з доходів військовослужбовців.

Цей податок є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Місцеві органи влади виступили категорично проти цієї ініціативи. Асоціація міст України наголосила, що кошти на оборону, які надають органи місцевого самоврядування військовим підрозділам, є доповненням до централізованого забезпечення, яке виконується за кошти державного бюджету. Для уникнення неналежного використання коштів АМУ запропонувала сформувати цільові захищені статті видатків місцевих бюджетів, сформовані із 70% "військового" ПДФО, так званий бюджет безпеки й оборони, і заморозити реверсні вилучення,

– повідомили в "Active group".

Раніше Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, направила звернення до Президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо збереження в державному бюджеті на наступний рік "військового" ПДФО у місцевих бюджетах. Вилучення у громад цих коштів зруйнує систему оборони країни, наголошується у зверненнях.