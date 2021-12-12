Пробел еще с 2015 года, – Сытник назвал большую проблему в работе САП

Антикоррупционного прокурора до сих пор не выбрали, ведь конкурс все время затягивают. Из-за отсутствия главы тормозится работа САП, что является пробелом, который допустили еще в 2015 году.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, что в 2015 году допустили ошибку в концепции Антикоррупционной прокуратуры.

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В чем проблема

По словам Сытника, антикоррупционный прокурор имеет уникальное полномочие, предусмотренное стратегией. Речь идет о возможности предоставить своим заместителям такие же полномочия в период его отсутствия.

Это был пробел, допущенный еще в 2015 году, когда появилась концепция вообще антикоррупционной прокуратуры. Поэтому относительно элементарных вещей, назначения прокурора по делу, в частности, мы вынуждены ждать решения генерального прокурора, у которого огромный объем работы. Это тормозит, хотя прогресс есть. Артем Сытник Директор НАБУ

Сытник заверил, что работа набирает обороты даже несмотря на такие сложности. В частности, выносят приговоры скандальным и нечестным судьям.

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Конкурс в САП: кратко