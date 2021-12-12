Пробел еще с 2015 года, – Сытник назвал большую проблему в работе САП
Источник:24 канал
Антикоррупционного прокурора до сих пор не выбрали, ведь конкурс все время затягивают. Из-за отсутствия главы тормозится работа САП, что является пробелом, который допустили еще в 2015 году.
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, что в 2015 году допустили ошибку в концепции Антикоррупционной прокуратуры.
К теме До 2022 года: США призывают как можно быстрее избрать нового руководителя САП
В чем проблема
По словам Сытника, антикоррупционный прокурор имеет уникальное полномочие, предусмотренное стратегией. Речь идет о возможности предоставить своим заместителям такие же полномочия в период его отсутствия.
Это был пробел, допущенный еще в 2015 году, когда появилась концепция вообще антикоррупционной прокуратуры. Поэтому относительно элементарных вещей, назначения прокурора по делу, в частности, мы вынуждены ждать решения генерального прокурора, у которого огромный объем работы. Это тормозит, хотя прогресс есть.
Сытник заверил, что работа набирает обороты даже несмотря на такие сложности. В частности, выносят приговоры скандальным и нечестным судьям.
Смотрите "Первые лица" с Сытником и Новиковым на 24 канале: видео
Конкурс в САП: кратко
- Из более 100 кандидатов на должность до финала дошли двое: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генпрокурора.
- Дальше процесс не продвигается. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что заседание срывают.
- В США призвали немедленно избрать руководителя САП, ведь именно это учреждение играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.