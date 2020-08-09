В Яремче 9 августа образовался затор в несколько километров. Поэтому доехать до Буковеля будет не так просто. На видео, которые распространяют очевидцы, заметно, что непроезжая только одна полоса.

На въезде в Яремче, через которое идет дорога к известному курорту Буковель, примерно в 13:00 образовался сильный затор, сообщили в телеграмме "Франковск 112".

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По словам очевидцев, длина затора – несколько километров. Пока неизвестно, что его спровоцировало.

Однако из обнародованного видео заметно, что непроезжая только одна полоса.

В то же время пользователи сети пишут, что похожая ситуация и на выезде из Буковеля.



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