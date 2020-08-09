До Буковелю дістатися важко: на в’їзді у Яремче величезні затори – фото, відео
У Яремче 9 серпня утворився затор у декілька кілометрів. Тому доїхати до Буковелю буде не так просто. На відео, які поширюють очевидці, помітно, що непроїзна лише одна смуга.
На в’їзді в Яремче, через яке йде дорога до відомого курорту Буковель, приблизно о 13:00 утворився сильний затор, повідомили у телеграмі "Франківськ 112".
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За словами очевидців, довжина затору – декілька кілометрів. Наразі невідомо, що його спровокувало.
Однак з оприлюдненого відео помітно, що непроїзна лише одна смуга.
Водночас користувачі мережі пишуть, що схожа ситуація і на виїзді з Буковелю.
Автомобілі застрягли у кількакілометровому заторі / Фото з телеграму "Франківськ 112"
Величезний затор в Яремче / Фото з телеграму "Франківськ 112"
В Яремче утворився величезний затор: дивіться відео
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