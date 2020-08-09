До Буковелю дістатися важко: на в’їзді у Яремче величезні затори – фото, відео / Телеграм "Франківськ 112"

У Яремче 9 серпня утворився затор у декілька кілометрів. Тому доїхати до Буковелю буде не так просто. На відео, які поширюють очевидці, помітно, що непроїзна лише одна смуга.