Рятувальники спустили з Говерли 6 людей: їм стало зле – подробиці
Шістьох людей рятувальники спускали з Говерли 8 серпня. Усім цим людям стало зле під час спуску з найвищої вершини України. Вочевидь, ситуація була зумовлена різким перепадом температур.
Наразі в Україні доволі спекотно. Приміром, біля підніжжя Говерли станом на 12:00 9 серпня температура повітря становить +26 градусів. Водночас, на Говерлі повітря прогрілося до +17 градусів.
Тим часом У Карпатах туристи утворили величезні затори на дорогах: фото
Окрім того, причина поганого самопочуття в людей може бути спровокована зміною тиску.
Що відомо про погіршення самопочуття у людей на Говерлі:
- 8 серпня під час сходження на Говерлу по "зеленому маршруту" у складі групи туристів з 25 осіб з Луцька, в районі Малої Говерли стало зле одному із туристів, передають у ДСНС.
- Це – чоловік 1972 року народження.
- Відтак, потрібна була допомога у транспортуванні його до підніжжя гори.
- На місце відправились 4 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення.
- О 13:45 рятувальники прибули до потерпілого, його стан був задовільний. О 15:20 його супроводили до спортивної бази "Заросляк".
- Упродовж дня до рятувальників надійшло ще 5 звернень від туристів щодо надання допомоги при сходженні з Говерли через погіршення стану здоров’я та погане самопочуття.
- Через те, що звернення від людей надходили одночасно, рятувальники розділились на дві робочі групи по 2 особи.
- Наразі стан всіх туристів, яким надали допомогу, задовільний.
Рятувальна операція зі спуску людини з Говерли / Пресслужба ДСНС
Рекомендації для людей, що збираються у гори:
- Не плануйте подорож наодинці, бо небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Краще зібрати групу людей, яку очолить досвідчений турист.
- Навіть за найкращого прогнозу погоди візьміть із собою вітрозахисний костюм (він займає дуже мало місця), теплі речі та поліетиленову накидку від дощу. Кожен дорослий повинен мати сірники в захищеній від вологи упаковці. Не забудьте також про аптечку, де обов’язково має бути еластичний бинт.
- Одягніть зручний спортивний одяг, взуйте спеціальні гірські черевики або хороші кросівки. У жодному разі не можна брати нове взуття, воно повинно бути розношене.
- Перед виходом на маршрут ознайомтеся з прогнозом погоди на наступні кілька днів та зареєструйтеся в найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні.
- При сильному дощі чи граді, зупиніться й перечекайте негоду, але не робіть цього під одиноко стоячим деревом, на узліссі або на березі водойми. Також не варто планувати свою подорож у надто спекотний день.
- Не влаштовуйтесь на нічліг високо в горах, звідки в екстреному випадку важко спуститися вниз.
- У горах ходіть туристичними стежками, не шукайте в нетрях зустрічі з дикими звірами. На стежках уважно дивіться під ноги, особливо після дощу, щоб не наступити на хвіст гадюці.
- Не залазьте без страховки на скелі та кам’яні брили. Пам’ятайте, що навіть на нескладні скелі вилізти можна без мотузки, а спуститися без неї вниз неможливо. Через недотримання цього правила трапляється більшість нещасних випадків.