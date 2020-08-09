Шістьох людей рятувальники спускали з Говерли 8 серпня. Усім цим людям стало зле під час спуску з найвищої вершини України. Вочевидь, ситуація була зумовлена різким перепадом температур.

Наразі в Україні доволі спекотно. Приміром, біля підніжжя Говерли станом на 12:00 9 серпня температура повітря становить +26 градусів. Водночас, на Говерлі повітря прогрілося до +17 градусів. Тим часом У Карпатах туристи утворили величезні затори на дорогах: фото Окрім того, причина поганого самопочуття в людей може бути спровокована зміною тиску. Що відомо про погіршення самопочуття у людей на Говерлі: 8 серпня під час сходження на Говерлу по "зеленому маршруту" у складі групи туристів з 25 осіб з Луцька, в районі Малої Говерли стало зле одному із туристів, передають у ДСНС.

Це – чоловік 1972 року народження.

Відтак, потрібна була допомога у транспортуванні його до підніжжя гори.

На місце відправились 4 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення.

О 13:45 рятувальники прибули до потерпілого, його стан був задовільний. О 15:20 його супроводили до спортивної бази "Заросляк".

Упродовж дня до рятувальників надійшло ще 5 звернень від туристів щодо надання допомоги при сходженні з Говерли через погіршення стану здоров’я та погане самопочуття.

Через те, що звернення від людей надходили одночасно, рятувальники розділились на дві робочі групи по 2 особи.

Наразі стан всіх туристів, яким надали допомогу, задовільний.

Рятувальна операція зі спуску людини з Говерли / Пресслужба ДСНС Рекомендації для людей, що збираються у гори: Не плануйте подорож наодинці, бо небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50. Краще зібрати групу людей, яку очолить досвідчений турист.

Навіть за найкращого прогнозу погоди візьміть із собою вітрозахисний костюм (він займає дуже мало місця), теплі речі та поліетиленову накидку від дощу. Кожен дорослий повинен мати сірники в захищеній від вологи упаковці. Не забудьте також про аптечку, де обов’язково має бути еластичний бинт.

Одягніть зручний спортивний одяг, взуйте спеціальні гірські черевики або хороші кросівки. У жодному разі не можна брати нове взуття, воно повинно бути розношене.

Перед виходом на маршрут ознайомтеся з прогнозом погоди на наступні кілька днів та зареєструйтеся в найближчому гірському пошуково-рятувальному відділенні.

При сильному дощі чи граді, зупиніться й перечекайте негоду, але не робіть цього під одиноко стоячим деревом, на узліссі або на березі водойми. Також не варто планувати свою подорож у надто спекотний день.

Не влаштовуйтесь на нічліг високо в горах, звідки в екстреному випадку важко спуститися вниз.

У горах ходіть туристичними стежками, не шукайте в нетрях зустрічі з дикими звірами. На стежках уважно дивіться під ноги, особливо після дощу, щоб не наступити на хвіст гадюці.

Не залазьте без страховки на скелі та кам’яні брили. Пам’ятайте, що навіть на нескладні скелі вилізти можна без мотузки, а спуститися без неї вниз неможливо. Через недотримання цього правила трапляється більшість нещасних випадків.