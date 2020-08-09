Шесть человек спасатели спускали с Говерлы 8 августа. Всем этим людям стало плохо во время спуска с самой высокой вершины Украины. Очевидно, ситуация была обусловлена резким перепадом температур.

Сейчас в Украине довольно жарко. К примеру, у подножия Говерлы по состоянию на 12:00 9 августа температура воздуха составляет +26 градусов. В то же время, на Говерле воздух прогрелся до +17 градусов.

Между тем В Карпатах туристы образовали огромные пробки на дорогах: фото

Кроме того, причина плохого самочувствия у людей может быть спровоцирована изменением давления.

Что известно об ухудшении самочувствия у людей на Говерле:

8 августа во время восхождения на Говерлу по "зеленому маршруту" в составе группы туристов из 25 человек из Луцка, в районе Малой Говерлы стало плохо одному из туристов, передают в ГСЧС.

Это – мужчина 1972 года рождения.

Следовательно, нужна была помощь в транспортировке его к подножию горы.

На место отправились 4 спасателя Ворохтянского поисково-спасательного отделения.

В 13:45 спасатели прибыли к потерпевшему, его состояние было удовлетворительным. В 15:20 его сопроводили в спортивной базы "Заросляк".

В течение дня к спасателям поступило еще 5 обращений от туристов по оказанию помощи при сходе с Говерлы из-за ухудшения состояния здоровья и плохого самочувствия.

Так что обращение от людей поступали одновременно, спасатели разделились на две рабочие группы по 2 человека.

Сейчас состояние всех туристов, которым оказали помощь, удовлетворительное.



Спасательная операция по спуску человека с Говерлы / Пресс-служба ГСЧС

Рекомендации для людей, собирающихся в горы: