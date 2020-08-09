Спасатели спустили с Говерлы 6 человек: им стало плохо – подробности
Шесть человек спасатели спускали с Говерлы 8 августа. Всем этим людям стало плохо во время спуска с самой высокой вершины Украины. Очевидно, ситуация была обусловлена резким перепадом температур.
Сейчас в Украине довольно жарко. К примеру, у подножия Говерлы по состоянию на 12:00 9 августа температура воздуха составляет +26 градусов. В то же время, на Говерле воздух прогрелся до +17 градусов.
Между тем В Карпатах туристы образовали огромные пробки на дорогах: фото
Кроме того, причина плохого самочувствия у людей может быть спровоцирована изменением давления.
Что известно об ухудшении самочувствия у людей на Говерле:
- 8 августа во время восхождения на Говерлу по "зеленому маршруту" в составе группы туристов из 25 человек из Луцка, в районе Малой Говерлы стало плохо одному из туристов, передают в ГСЧС.
- Это – мужчина 1972 года рождения.
- Следовательно, нужна была помощь в транспортировке его к подножию горы.
- На место отправились 4 спасателя Ворохтянского поисково-спасательного отделения.
- В 13:45 спасатели прибыли к потерпевшему, его состояние было удовлетворительным. В 15:20 его сопроводили в спортивной базы "Заросляк".
- В течение дня к спасателям поступило еще 5 обращений от туристов по оказанию помощи при сходе с Говерлы из-за ухудшения состояния здоровья и плохого самочувствия.
- Так что обращение от людей поступали одновременно, спасатели разделились на две рабочие группы по 2 человека.
- Сейчас состояние всех туристов, которым оказали помощь, удовлетворительное.
Спасательная операция по спуску человека с Говерлы / Пресс-служба ГСЧС
Рекомендации для людей, собирающихся в горы:
- Не планируйте путешествие в одиночестве, потому что это опасно. Иногда шанс выжить одному в горах составляет 50 на 50. Лучше собрать группу людей, которую возглавит опытный турист.
- Даже при самом лучшем прогнозе погоды возьмите с собой ветрозащитный костюм (он занимает очень мало места), теплые вещи и полиэтиленовую накидку от дождя. Каждый взрослый должен иметь спички в защищенной от влаги упаковке. Не забудьте также об аптечке, где обязательно должен быть эластичный бинт.
- Наденьте удобную спортивную одежду, обуйте специальные горные ботинки или хорошие кроссовки. Ни в коем случае нельзя брать новую обувь, она должна быть разношенная.
- Перед выходом на маршрут ознакомьтесь с прогнозом погоды на следующие несколько дней и зарегистрируйтесь в ближайшем горном поисково-спасательном отделении.
- При сильном дожде или граде, остановитесь и переждите непогоду, но не делайте этого под одиноко стоящим деревом, на опушке или на берегу водоема. Также не стоит планировать свое путешествие в очень жаркий день.
- Не устраивайтесь на ночлег высоко в горах, откуда в экстренном случае трудно спуститься вниз.
- В горах ходите туристическими тропами, не ищите в дебрях встречи с дикими зверями. На тропах внимательно смотрите под ноги, особенно после дождя, чтобы не наступить на хвост гадюке.
- Не залезайте без страховки на скалы и каменные глыбы. Помните, что даже на несложные скалы вылезти можно без веревки, а спуститься без нее вниз невозможно. Из-за несоблюдения этого правила случается большинство несчастных случаев.