В Киеве – транспортный коллапс: показываем на карте, где возникли километровые пробки
После длительной воздушной тревоги и очередной российской атаки в Киеве возникли многочисленные пробки. Автомобили растянулись на сотни метров, а то и на несколько километров.
В метро также возникли длинные очереди. Где сейчас затруднено движение в Киеве – показывает на карте 24 Канал.
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Где возникли пробки в Киеве
В Киеве в четверг, 5 сентября, образовались многочисленные пробки, затруднено движение транспорта как на правом, так и левом берегах столицы.
Так, длинная пробка возникла на улице Елены Телиги. Движение затруднено от Кирилловской церкви и до пересечения улиц Елены Телиги и Сырецкой (в сторону станции метро "Дорогожичи").
Смотрите на карте, где возникли пробки
Пробки образовались и на проспектах Романа Шухевича и Степана Бандеры. По данным Google Maps, затруднено движение на улицах Миропольской и Братиславской. Также пробки возникли на участке от проспекта Леонида Каденюка до съезда с моста Патона.
Пробки в Киеве – больше в галерее
В итоге, по состоянию на 11:20 5 сентября в Киеве возникли пробки и затруднено движение на таких участках:
- проспект Романа Шухевича,
- проспект Степана Бандеры,
- от Кирилловской церкви до пересечения улиц Елены Телиги и Сырецкой,
- улица Миропольская,
- улица Братиславская,
- проспект Леонида Каденюка,
- съезд с моста Патона,
- улица Петра Радзиня (на подъезде к Дарницкому мосту),
- проспект Броварской,
- проспект Освободителей,
- проспект Воскресенский,
- улица Вадима Гетьмана,
- проспект Воздушных сил Украины,
- улица Вячеслава Черновола (в сторону Лукьяновки),
- улица Семена Скляренко,
- улица Богатырская,
- улица Кирилловская,
- улица Новоконстантиновская,
- Берестейский проспект,
- бульвар Тараса Шевченко,
- проспект Любомира Гузара,
- улица Борщаговская,
- проспект Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ),
- проспект Голосеевский,
- улица Большая Васильковская,
- бульвар Леси Украинки.