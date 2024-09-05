В Киеве – транспортный коллапс: показываем на карте, где возникли километровые пробки

После длительной воздушной тревоги и очередной российской атаки в Киеве возникли многочисленные пробки. Автомобили растянулись на сотни метров, а то и на несколько километров.

В метро также возникли длинные очереди. Где сейчас затруднено движение в Киеве – показывает на карте 24 Канал.

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Где возникли пробки в Киеве

В Киеве в четверг, 5 сентября, образовались многочисленные пробки, затруднено движение транспорта как на правом, так и левом берегах столицы.

Так, длинная пробка возникла на улице Елены Телиги. Движение затруднено от Кирилловской церкви и до пересечения улиц Елены Телиги и Сырецкой (в сторону станции метро "Дорогожичи").

Смотрите на карте, где возникли пробки

Пробки образовались и на проспектах Романа Шухевича и Степана Бандеры. По данным Google Maps, затруднено движение на улицах Миропольской и Братиславской. Также пробки возникли на участке от проспекта Леонида Каденюка до съезда с моста Патона.

Пробки в Киеве – больше в галерее

В итоге, по состоянию на 11:20 5 сентября в Киеве возникли пробки и затруднено движение на таких участках: