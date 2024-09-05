У метро також виникли довжелезні черги. Де нині ускладнено рух у Києві – показує на карті 24 Канал.

До теми Київ скували кілометрові затори, а у метро – величезні черги після 9-годинної тривоги

Де виникли затори у Києві

У Києві в четвер, 5 вересня, утворились численні затори.Ускладнено рух транспорту як на правому, так і лівому берегах столиці.

Так, довжелезний затор виник на вулиці Олени Теліги. Рух ускладнено від Кирилівської церкви й до перетину вулиць Олени Теліги та Сирецької (у бік станції метро "Дорогожичі").

Дивіться на карті, де виникли затори

Затори утворились і на проспектах Романа Шухевича та Степана Бандери. За даними Google Maps, ускладнено рух на вулицях Миропільській та Братиславській. Також затори виникли на ділянці від проспекту Леоніда Каденюка до з'їзду з моста Патона.

Затори у Києві – більше у галереї

Загалом, станом на 11:20 5 вересня у Києві виникли затори та ускладнено рух на наступних ділянках: