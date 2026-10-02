В Киеве – транспортный коллапс из-за ситуации с мостами: люди вынуждены идти пешком

Российские войска атаковали Южный мост в Киеве, поэтому пришлось временно ограничить движение по переправе. Проблемы возникли также на мосту Патона и на мосту "Метро". В результате образовались огромные пробки, а некоторым людям пришлось добираться с одного берега столицы на другой пешком.

О ситуации в городе активно пишут СМИ. "24 Канал" собрал все, что известно на данный момент.

Транспортный коллапс в Киеве

Ограничение движения по столичным мостам привело к значительному затруднению движения по дорогам столицы. На многих трассах и улицах – значительные пробки. В частности, речь идет о Печерске и Днепровской набережной.

К тому же, на Осокорках много людей ожидают общественный транспорт в направлении правого берега. "Суспильне" отмечает, что движение парализовано почти на всех основных магистралях Киева.

Пробки в Киеве: смотрите фото