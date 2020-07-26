Вашингтон вновь демонстрирует свою позицию по строительству "Северного потока-2". США усиливают давление на европейские компании, которые строят трубопровод.

Подрядчиков предупредили о последствиях участия в проекте

Представители США провели переговоры в видеорежиме с подрядчиками, чтобы рассказать им, какие последствия может повлечь участие в проекте. Об этом информирует издание Die Welt.

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Такие встречи якобы проходили минимум дважды. Принимали участие в консультациях представители трех американских ведомств: Минфина, Минэнергетики и Госдепартамента.

Обратите внимание! Ранее Вашингтон уже анонсировал введение новых санкций против компаний, которые причастны к строительству газопровода.

Дания запретила строительные работы из-за нереста трески

Отметим, что недавно проблемы с сооружением газопровода возникли со стороны Дании. Страна запретила любые строительные работы из-за того, что у трески начался период нереста. Поэтому строительство смогут восстановить не раньше, чем в сентябре,

Что известно о "Северном потоке-2"