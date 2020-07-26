Проблемный "Северный поток-2": США усиливают давление на подрядчиков
Вашингтон вновь демонстрирует свою позицию по строительству "Северного потока-2". США усиливают давление на европейские компании, которые строят трубопровод.
Подрядчиков предупредили о последствиях участия в проекте
Представители США провели переговоры в видеорежиме с подрядчиками, чтобы рассказать им, какие последствия может повлечь участие в проекте. Об этом информирует издание Die Welt.
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Такие встречи якобы проходили минимум дважды. Принимали участие в консультациях представители трех американских ведомств: Минфина, Минэнергетики и Госдепартамента.
Дания запретила строительные работы из-за нереста трески
Отметим, что недавно проблемы с сооружением газопровода возникли со стороны Дании. Страна запретила любые строительные работы из-за того, что у трески начался период нереста. Поэтому строительство смогут восстановить не раньше, чем в сентябре,
Что известно о "Северном потоке-2"
- Россия строит газопровод "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Он пройдет через Балтийское море территориями России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Таким образом, Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Москва теоретически вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- Строительство газопровода завершено на более, чем 90%. Однако РФ не может достроить именно из-за санкций США.