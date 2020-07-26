Проблемний "Північний потік-2": США посилюють тиск на підрядників
Вашингтон знову демонструє свою позицію щодо будівництва "Північного потоку-2". США посилюють тиск на європейські компанії, що будують трубопровід.
Підрядників попередили про наслідки участі в проєкті
Представники США провели переговори у відеорежимі з підрядниками, аби розповісти їм, які наслідки може мати участь у проєкті. Про це інформує видання Die Welt.
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Такі зустрічі начебто відбувались щонайменше двічі. Брали участь у консультаціях представники трьох американських відомств: Мінфіну, Міненергетики та Держдепартаменту.
Данія заборонила будівельні роботи через нерест тріски
Зазначимо, що нещодавно проблеми зі спорудженням газопроводу виникли зі сторони Данії. Країна заборонила будь-які будівельні роботи через те, що в тріски почався період нересту. Відтак будівництво зможуть відновити не швидше, як у вересні,
Що відомо про "Північний потік-2"
- Росія будує газопровід "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Таким чином, Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Москва теоретично взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Будівництво газопроводу завершено на більше, ніж 90%. Однак РФ не може добудувати саме через санкції США.