Вашингтон знову демонструє свою позицію щодо будівництва "Північного потоку-2". США посилюють тиск на європейські компанії, що будують трубопровід.

Підрядників попередили про наслідки участі в проєкті

Представники США провели переговори у відеорежимі з підрядниками, аби розповісти їм, які наслідки може мати участь у проєкті. Про це інформує видання Die Welt.

До теми Конгрес США схвалив жорсткіші санкції проти "Північного потоку-2": деталі

Такі зустрічі начебто відбувались щонайменше двічі. Брали участь у консультаціях представники трьох американських відомств: Мінфіну, Міненергетики та Держдепартаменту.

Зверніть увагу! Раніше Вашингтон уже анонсував введення нових санкцій проти компаній, які причетні до будівництва газопроводу.

Данія заборонила будівельні роботи через нерест тріски

Зазначимо, що нещодавно проблеми зі спорудженням газопроводу виникли зі сторони Данії. Країна заборонила будь-які будівельні роботи через те, що в тріски почався період нересту. Відтак будівництво зможуть відновити не швидше, як у вересні,

Що відомо про "Північний потік-2"