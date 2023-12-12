Такие истории возникают, когда люди готовятся к худшим вариантам. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, приведя в пример, крах экономики или гражданскую войну.

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Почему возник ажиотаж с золотом

Когда мы слышим, что люди покупают золото, то представляем огромные слитки, но на самом деле речь идет о слитках весом в несколько граммов. Это практически разменное золото, которым можно платить за товар. То есть его используют тогда, когда не будет денег.

Такие вещи случаются, когда есть сильный кризис и опасения за денежное обращение. Богачи пытаются покупать золото. Кстати, были попытки активно вывозить его из России, поскольку с валютой этого делать нельзя. Таможенная служба готовит закон об ограничении вывоза валюты эквивалентом более 10 тысяч долларов,

– рассказал доктор экономических наук.

Российские богачи понимают, что экономика страны находится в кризисном состоянии, рассчитывать на денежные единицы нельзя, поэтому они пытаются найти хоть какой-то вариант для сохранения покупательной способности своих сбережений. Следовательно, при всех недостатках золота они его покупают. Ибо, как известно, само по себе золото доходов не приносит. Единственное преимущество, что оно остается ликвидным и будет меняться по цене на мировом рынке.

Это признак того, что большое количество богатых людей России понимают, что экономика разрушается, ожидается большая инфляция, поэтому сохранять накопление в рублях – бессмысленно, а в валюте тяжело, потому что российские банки ее не принимают,

– добавил Игорь Липсиц.

Даже если удастся открыть счет в банке, то в России вводят такую большую комиссию, при которой на своих сохранениях не то, что не зарабатываешь, а еще и теряешь. Поэтому богачи используют слитки золота.

"Они будут прятать его в погребах, строить бункеры, нанимать охрану, но будут хранить золото, потому что ситуация в экономике очень тяжелая", – подчеркнул Игорь Липсиц.

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