В российских телеграмм-каналах россияне жалуются, что их родных переводят в боевые части и заставляют брать в руки оружие. В то же время оккупанты ищут способы расторгнуть контракты с российским министерством обороны.

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Переквалификация российских захватчиков

Одна женщина рассказала, что ее подруга пошла в "зону СВО" якобы поваром, потому что хотела быть рядом с сыном, который воюет против Украины. Впрочем, уже через неделю узнала, что ее переквалифицировали водителем.

Пошла кашу варить, а посадили в УАЗ. Сказали – будешь водителем, что-то куда-нибудь доставлять. На передовой или нет, точно не знаю, связи с ней уже нет,

– говорится в сообщении.

Жена одного из оккупантов рассказала, что он подписал контракт с минобороны России на должность водителя, а его назначили сапером. Теперь он стал заместителем командира взвода. В то же время, зарплату ему не повысили.

Другая женщина пожаловалась, что ее 60-летний отец подписал контракт на должность фельдшера. Две недели он находился на территории России, а сейчас служит в штурмовом отряде в Донецкой области.

Подобных сообщений в сети становится больше. Попавшие в такую ситуацию россияне интересуются, как их родственникам расторгнуть контракт или добиться, чтобы их снова вернули на прежние должности.

Впрочем, как оказалось, российскому ведомству этого дела нет и подобные обращения там даже не рассматривают.

Россияне жалуются, что их родных переводят в боевые части / Скриншот из соцсетей

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