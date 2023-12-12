У російських телеграм-каналах росіяни скаржаться, що їхніх рідних перекидають у бойові частини та змушують брати до рук зброю. Водночас окупанти шукають способи розірвати контракти з російським міністерством оборони.
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Перекваліфікація російських загарбників
Одна жінка розповіла, що її подруга пішла в "зону СВО" буцімто кухарем, бо хотіла бути поряд із сином, який воює проти України. Втім, вже за тиждень дізналася, що її перекваліфікували водійкою.
Пішла кашу варити, а посадили в УАЗ. Сказали – будеш водієм, щось кудись доставляти. На передовій чи ні, точно не знаю, зв'язку з нею вже немає,
– йдеться в повідомленні.
Дружина одного з окупантів розповіла, що він підписав контракт із міноборони Росії на посаду водія, а його призначили сапером. Тепер він став заступником командира взводу. Водночас зарплатню йому не підвищили.
Інша жінка поскаржилася, що її 60-річний батько підписав контракт на посаду фельдшера. Два тижні він перебував на території Росії, а зараз – служить у штурмовому загоні у Донецькій області.
Подібних повідомлень у мережі стає все більше. Росіяни, які потрапили в таку ситуацію, цікавляться, як їхнім родичам розірвати контракт чи домогтися, щоб їх знову повернули на колишні посади.
Втім, як виявилося, російському відомству до цього діла немає і подібні звернення там навіть не розглядають.
Росіяни скаржаться, що їхніх рідних перекидають у бойові частини / Скриншот із соцмереж
Мобілізація у Росії: останні новини
- У ГУР повідомили, що Росія готова до відкритої масової мобілізації, проте зараз не може її оголосити. Усе через президентські вибори російського президента. Крім того, мобілізація вплине на суспільно-політичне становище країни-агресорки. Великого удару зазнає економічна сфера.
- 4 грудня стало відомо, що кремлівський диктатор Владімір Путін підписав наказ про збільшення штату російського війська до понад двох мільйонів осіб. Зокрема, кількість армії становитиме один мільйон 320 тисяч солдатів. Це компенсація збройних сил, яка потенційно готує до мобілізації у Росії.
- Згодом офіцер ЗСУ Микола Мельник нагадав, що навесні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. За його словами, після чергового переобрання Путін може наважитись на тотальну мобілізацію населення. Крім того, репресивна машина країни-агресорки працює досить добре, щоб зібрати стільки людей, скільки потрібно. Вони планують набрати мінімум 300 тисяч, а також компенсувати ту кількість, яку демобілізують. Тобто, загальна кількість – приблизно 400 тисяч росіян.