У російських телеграм-каналах росіяни скаржаться, що їхніх рідних перекидають у бойові частини та змушують брати до рук зброю. Водночас окупанти шукають способи розірвати контракти з російським міністерством оборони.

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Перекваліфікація російських загарбників

Одна жінка розповіла, що її подруга пішла в "зону СВО" буцімто кухарем, бо хотіла бути поряд із сином, який воює проти України. Втім, вже за тиждень дізналася, що її перекваліфікували водійкою.

Пішла кашу варити, а посадили в УАЗ. Сказали – будеш водієм, щось кудись доставляти. На передовій чи ні, точно не знаю, зв'язку з нею вже немає,

– йдеться в повідомленні.

Дружина одного з окупантів розповіла, що він підписав контракт із міноборони Росії на посаду водія, а його призначили сапером. Тепер він став заступником командира взводу. Водночас зарплатню йому не підвищили.

Інша жінка поскаржилася, що її 60-річний батько підписав контракт на посаду фельдшера. Два тижні він перебував на території Росії, а зараз – служить у штурмовому загоні у Донецькій області.

Подібних повідомлень у мережі стає все більше. Росіяни, які потрапили в таку ситуацію, цікавляться, як їхнім родичам розірвати контракт чи домогтися, щоб їх знову повернули на колишні посади.

Втім, як виявилося, російському відомству до цього діла немає і подібні звернення там навіть не розглядають.

Росіяни скаржаться, що їхніх рідних перекидають у бойові частини / Скриншот із соцмереж

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