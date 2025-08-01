Россию продолжают атаковать добрые беспилотники, парализующие все авиасообщение на часы, кибератаки подрывают работу крупнейших компаний и государственных учреждений. Если так пойдет и дальше, есть шанс, что Владимир Путин полностью потеряет контроль над ситуацией.

Любые атаки, дестабилизирующие Россию, имеют свое влияние, но решающим станет другой фактор. Такое мнение 24 Каналу высказал Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Интересно Трамп может "ударить" по России чем-то более серьезным, чем просто санкциями

На Путина подействует только Трамп

По мнению военного, единственный способ заставить Путина переговоров – воплощение угроз Дональда Трампа в жизнь.

Напомним, что Дональд Трамп выдвинул новый ультиматум Путину. Дедлайн по окончанию войны в Украине с 50 дней уменьшается до 10 – 12 дней. Если этого не произойдет, США прибегнет к вторичным санкциям против российской нефти.

Гэмиш де Бреттон-Гордон напомнил, что ситуация в пользу Украины начала меняться, когда Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Киеву. Но теперь санкции, обещанные Трампом, действительно способны задушить российскую экономику, оставить Путина без ресурсов – ни денег, ни средств для производства оружия.

Видно, что петля вокруг Путина затягивается. Если бы он был рациональным и умным человеком, уже бы сегодня сел за стол переговоров, но, к сожалению, видим, что это не так,

– добавил британский полковник.

В конце концов, выглядит так, что эта петля может затянуться полностью, и у Путина осталось не так много времени.

Напомним, американский министр финансов Скотт Бессент предостерег китайских чиновников, что закупка санкционной российской нефти может привести к введению тарифов вплоть до 500% согласно законопроекту, который рассматривает Конгресс