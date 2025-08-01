Будь-які атаки, що дестабілізують Росію, мають свій вплив, але вирішальним стане інший фактор. Таку думку 24 Каналу висловив Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Цікаво Трамп може "вдарити" по Росії дечим серйознішим, ніж просто санкціями

На Путіна подіє тільки Трамп

На думку військового, єдиний спосіб змусити Путіна переговорів – втілення погроз Дональда Трампа у життя.

Нагадаємо, що Дональд Трамп висунув новий ультиматум Путіну. Дедлайн щодо закінчення війни в Україні з 50 днів зменшується до 10 – 12 днів. Якщо цього не станеться, США вдасться до вторинних санкцій проти російської нафти.

Геміш де Бреттон-Гордон нагадав, що ситуація на користь України почала змінюватися, коли Трамп заявив про відновлення постачання зброї Києву. Але тепер санкції, обіцяні Трампом, дійсно здатні задушити російську економіку, залишити Путіна без ресурсів – ні грошей, ні засобів для виробництва зброї.

Видно, що петля навколо Путіна затягується. Якби він був раціональною і розумною людиною, вже б сьогодні сів за стіл переговорів, але, на жаль, бачимо, що це не так,

– додав британський полковник.

Зрештою, виглядає так, що ця петля може затягнутися повністю, і в Путіна залишилось не так багато часу.

Нагадаємо, американський міністр фінансів Скотт Бессент застеріг китайських посадовців, що закупівля санкційної російської нафти може спричинити введення тарифів аж до 500% згідно із законопроєктом, який розглядає Конгрес