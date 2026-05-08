Пусковые установки – полупустые: Игнат заявил о критическом дефиците ракет для ПВО после атак

На фоне усиления российских атак Украина сталкивается с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и IRIS-T. К сожалению, запасы боеприпасов в части подразделений ПВО существенно сократились.

Соответствующую информацию сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

С какой проблемой столкнулась Украина?

Юрий Игнат сообщил об остром дефиците ракет для систем противовоздушной обороны из-за проблем с поставками вооружения. Командующий Воздушных сил ВСУ говорит, что запасы боеприпасов быстро истощаются из-за атак.

По его словам, Украина постоянно работает, чтобы получить дополнительные ракеты для комплексов PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других систем – в частности, путем переговоров с партнерами, а также благодаря встречам в формате "Рамштайн".

Полковник признался, что иногда приходится просить даже небольшие партии, например по 5 – 10 ракет. Он добавил, что частично значительные расходы средств связаны с интенсивными российскими атаками именно в течение этой зимы.

Он констатировал, что Украина в течение зимнего периода пережила не менее 15 крупных массированных обстрелов, в частности энергетических объектов, из-за чего имеющиеся запасы необходимых ракет требуют срочного пополнения.

Кроме вышеупомянутого, Юрий Игнат обратил внимание на то, что в целом подобный рост глобального спроса на системы противовоздушной обороны и критически важные боеприпасы вызваны конфликтом на Ближнем Востоке.

Кстати, политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала напомнил, что Украина уже сталкивалась с проблемой военных поставок после начала войны между ХАМАС и Израилем, это привело к нехватке критически важных ресурсов.



Позже нехватку вооружения удалось несколько компенсировать, в частности благодаря альтернативным решениям и дополнительным поставкам. Но та ситуация показала реальное влияние глобальных конфликтов на обороноспособность Украины.

Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые – это еще мягко говоря. Они имеют ограниченное количество ракет, но они должны быть,

– заявил он.

В то же время он рассказал, что из-за ограниченного количества ракет и средств ПВО украинское командование вынуждено распределять имеющиеся ресурсы между различными регионами, чтобы поддерживать базовый уровень защиты по всей территории страны.

Также полковник констатировал, что украинские военные уже получили уникальный боевой опыт применения современных систем противовоздушной обороны, дронов-перехватчиков и истребителей F-16 в условиях полномасштабной войны.

Как Украине помогают союзники?

На этой неделе президент Владимир Зеленский по результатам разговора с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте подтвердил, что поставки антибаллистических ракет для Украины в рамках программы PURL будет продолжаться.

Также США недавно одобрили продажу Украине боеприпасов JDAM-ER на сумму 373,6 миллиона долларов, в частности речь идет о 1,2 тысячи комплектов хвостовых частей для JDAM KMU-572 и 332 комплекты для JDAM KMU-556.

В то же время Украина подписала соглашение о сотрудничестве в производстве ударных беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы с Эстонией. Таллин направит не менее 0,25% ВВП на помощь Украине в течение 2026 года.