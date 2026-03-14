Россияне всячески это скрывают, – Андрющенко сказал, с какой проблемой не способен справиться враг

Россия, вероятно, и дальше стремится усиливать свое наступление на территорию Украины. Для этого оккупанты накапливают военные возможности. Говорится об изготовлении оружия и увеличении армии. Однако Кремль столкнулся с серьезной проблемой, которую пытается скрыть.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне ищут слабое место украинцев на поле боя. Он предположил, что противник будет пытаться по всей линии фронта концентрировать свои силы, чтобы наступать.

Что скрывают россияне?

Петр Андрющенко отметил, что россияне несут серьезные потери на поле боя. С каждым разом их все сложнее компенсировать.

У них (у россияне – 24 Канал) есть проблема, которая начинает набирать обороты – проблема с рекрутингом. Уже не работает поднятие единовременных выплат. Их уже увеличили в 15 – 20 раз с 2022 года и им это не помогает,

– сказал он.

В начале войны россиянам удавалось мобилизовать 40 – 50 тысяч солдат. Сейчас же сложно собрать 30 – 35 тысяч.

Интересно! В России планируют ограничить возможность призывников оспаривать решения призывных комиссий в суде, что может лишить их механизма приостановления мобилизации. По словам журналистки Ларисы Волошиной, такие шаги свидетельствуют о проблемах с человеческим ресурсом в российской армии, поэтому власть все больше ориентируется на привлечение молодежи.

Руководитель Центра изучения оккупации считает, что российская система рекрутинга деградирует. Это будет происходить и в дальнейшем – будет становиться хуже.

Это означает, что российский наступательный потенциал падает. Также есть то, что они пытаются скрывать. Речь о СЗЧ. Уровень СЗЧ в российской армии значительно больше, чем в Украине,

– отметил он.

Андрющенко добавил, что россияне массово бегут из армии, даже не доезжая до полигона.

Частичная мобилизация в России: последние новости