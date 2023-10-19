Оккупанты пытаются воевать, как во время Второй мировой войны, забрасывая территорию большим количеством бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что в российской армии неподготовлены даже командиры.
К теме Есть несколько "пород": военнослужащий оценил личный состав оккупантов на фронте
Россияне попадают в наши "ловушки"
Неподготовленные войска даже без боевого слаждения бросают на выполнение задач. Они наталкиваются на наши укрепленные районы, минные поля и не знают, как себя вести. Россияне также попадают в "огневые мешки", которые Украина уже научилась создавать за многие годы войны.
В такие ловушки очень часто попадают россияне именно на Купянско-Лиманском направлении. Это свидетельствует о профнепригодности частей, которые пытаются наступать. Единственный нюанс, что их много,
– подчеркнул Роман Свитан.
Он отметил положительную динамику в этом направлении. Там мы восстанавливаем утраченные позиции в результате наступательных действий, в основном это делается на контратаках.
Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео
Роман Свитан также объяснил, что означает активная оборона, о которой раньше говорили россияне. ВСУ практически нигде не проводят мощные фортификационные мероприятия, потому что находятся в режиме активной обороны.
"Мы иногда больше наступаем, чем обороняемся. Это происходит маленькими шагами, но после каждой нашей контратаки россияне теряют позиции. Таким образом, мы сначала восстанавливаем свои позиции, а затем отбрасываем россиян в худшие для них условия", – пояснил военный эксперт.
Какая ситуация на фронте
- Россияне усиливают наступление на Авдеевку. Там они развернули еще две дополнительные бригады, которые должны усилить их. Аналитики Института изучения войны сообщают, что на этом направлении воевали 3 российских военных формирования, их подкрепили бригады так называемой "днр".
- ВСУ достигли определенного успеха в районе Вербового и продвинулись примерно на километр. Враг продолжает совершать артиллерийские, авиационные удары. Он вынужден доукомплектовывать свои отряды "шторм-z", которые несут большие потери.
- Из-за неудач на фронте в российской армии распространяется дезертирство. Оккупанты даже говорят, что хотят отступать с Купянского направления из-за того, что не получают зарплату. Также они жалуются на высокую смертность личного состава.