Оккупанты пытаются воевать, как во время Второй мировой войны, забрасывая территорию большим количеством бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что в российской армии неподготовлены даже командиры.

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Россияне попадают в наши "ловушки"

Неподготовленные войска даже без боевого слаждения бросают на выполнение задач. Они наталкиваются на наши укрепленные районы, минные поля и не знают, как себя вести. Россияне также попадают в "огневые мешки", которые Украина уже научилась создавать за многие годы войны.

В такие ловушки очень часто попадают россияне именно на Купянско-Лиманском направлении. Это свидетельствует о профнепригодности частей, которые пытаются наступать. Единственный нюанс, что их много,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он отметил положительную динамику в этом направлении. Там мы восстанавливаем утраченные позиции в результате наступательных действий, в основном это делается на контратаках.

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Роман Свитан также объяснил, что означает активная оборона, о которой раньше говорили россияне. ВСУ практически нигде не проводят мощные фортификационные мероприятия, потому что находятся в режиме активной обороны.

"Мы иногда больше наступаем, чем обороняемся. Это происходит маленькими шагами, но после каждой нашей контратаки россияне теряют позиции. Таким образом, мы сначала восстанавливаем свои позиции, а затем отбрасываем россиян в худшие для них условия", – пояснил военный эксперт.

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