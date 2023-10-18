Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК Юрий Федоренко, отметив, что это российские заключенные, которым предложили амнистию и денежное обеспечение.

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"Могут отпускать в достаточно большом количестве и совсем не жалеть, что этот личный состав будет уничтожен", – сказал Федоренко.

Во втором эшелоне или на проблемных для врага местах, где ВСУ имеют успехи, захватчики используют более подготовленных военнослужащих-контрактников. Это могут быть как десантники, так и представители других специальных групп и отделений, которые умеют воевать и анализировать.

Такого понятия за последние 7 месяцев как "противник отступил с позиций" – я не помню,

– сказал командир роты ударных БПАК.

Украинская армия занимала все позиции и деоккупировала населенные пункты только потому, что выбивала и вытесняла противника в бою.

К тому же оккупанты неохотно сдаются в плен в ВСУ. Несмотря на то, что украинские спецслужбы проводят соответствующую работу. Все потому, что россияне находятся в информационной "санитарной" зоне и не могут узнавать и анализировать происходящее в мире.

Что удается врагу

Как рассказал Юрий Федоренко, есть две вещи, которые оккупанты делают хорошо: это инженерное сооружение огневых позиций и радиоэлектронная борьба.

"До начала полномасштабной войны РЭБ средства противника считались одними из передовых в мире. Пока они выпускаются в определенном количестве, активно применяются на фронте", – добавил командир роты ударных БПАК.

За период полномасштабной войны оккупанты овладели окопной РЭБ. Так россияне перекрывают определенные огневые позиции и участки фронта.

Кроме того, захватчики используют дроновое ружье, которое глушит БПЛА. Тем временем в Силах обороны Украины появляются технические средства и обученные люди, которые могут достаточно четко выявлять, где расположена вражеская РЭБ.

Затем благодаря объединенному влиянию происходит поражение средств РЭБ противника, что дает нам возможность получить коридоры в небе и применять достаточно эффективно разведывательные и ударные средства БПЛА, уничтожая врага,

– сказал Федоренко.

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