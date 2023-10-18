Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко, зауваживши, що це російські ув'язнені, яким запропонували амністію та грошове забезпечення.

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"Можуть відпускати у достатньо великій кількості й зовсім не шкодувати, що цей особовий склад буде знищено", – сказав Федоренко.

У другому ешелоні або на проблемних для ворога місцях, де ЗСУ мають успіхи, загарбники використовують більш підготовлених військовослужбовців-контрактників. Це можуть бути як десантники, так і представники інших спеціальних груп та відділень, які вміють воювати та аналізувати.

Такого поняття за останні 7 місяців як "противник відступив з позицій" – я не пам'ятаю,

– сказав командир роти ударних БпАК.

Українська армія займала усі позиції та деокуповувала населені пункти лише завдяки тому, що вибивала та витісняла противника у бою.

До того ж окупанти неохоче здаються в полон до ЗСУ. Попри те, що українські спецслужби проводять відповідну роботу. Усе через те, що росіяни перебувають в інформаційній "санітарній" зоні й не можуть дізнаватися та аналізувати те, що відбувається у світі.

Що вдається ворогу

Як розповів Юрій Федоренко, є дві речі, які окупанти роблять добре: це інженерне спорудження вогневих позицій та радіоелектронна боротьба.

"До початку повномасштабної війни РЕБ засоби противника вважалися одними з передових у світі. Поки що вони випускаються у певній кількості, активно застосовуються на фронті", – додав командир роти ударних БпАК.

За період повномасштабної війни окупанти опанували окопну РЕБ. Так росіяни перекривають певні вогневі позиції та ділянки фронту.

Окрім того, загарбники використовують дронову рушницю, яка глушить БпЛА. Водночас у Силах оборони України з'являються технічні засоби та навчені люди, які можуть достатньо чітко виявляти, де розташована ворожа РЕБ.

Потім завдяки об'єднаному впливу відбувається ураження засобів РЕБ противника, що дає нам можливість отримати коридори у небі та застосовувати достатньо ефективно розвідувальні та ударні засоби БпЛА, знищуючи ворога,

– сказав Федоренко.

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