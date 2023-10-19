Окупанти намагаються воювати, як під час Другої світової війни, закидуючи територію великою кількістю бійців. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що в російській армії непідготовлені навіть командири.
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Росіяни потрапляють у наші "пастки"
Непідготовлені війська навіть без бойового злагодження кидають на виконання завдань. Вони натрапляють на наші укріплені райони, мінні поля і не знають, як поводитися. Росіяни також потрапляють у "вогневі мішки", які Україна вже навчилася створювати за багато років війни.
У такі пастки дуже часто потрапляють росіяни саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Це якраз свідчить про профнепридатність частин, які намагаються наступати. Єдиний нюанс, що їх багато,
– підкреслив Роман Світан.
Він відзначив позитивну динаміку на цьому напрямку. Там ми відновлюємо втрачені позиції в результаті наступальних дій, в основному це робиться на контратаках.
Льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео
Роман Світан також пояснив, що означає активна оборона, про яку раніше говорили росіяни. ЗСУ практично ніде не проводять потужних фортифікаційних заходів, тому що перебувають в режимі активної оборони.
"Ми інколи більше наступаємо, ніж обороняємось. Це відбувається маленькими кроками, але після кожної нашої контратаки росіяни втрачають позиції. У такий спосіб ми спершу відновлюємо свої позиції, а потім відкидаємо росіян в гірші для них умови", – пояснив військовий експерт.
Яка ситуація на фронті
- Росіяни посилюють наступ на Авдіївку. Там вони розгорнули ще дві додаткові бригади, які мають їх підсилити. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що на цьому напрямку воювали 3 російські військові формування, їх підкріпили бригади так званої "днр".
- ЗСУ досягли певного успіху в районі Вербового та просунулись приблизно на 1 кілометр. Ворог продовжує здійснювати артилерійські, авіаційні удари. Він змушений доукомплектовувати свої загони "шторм-z", які зазнають великих втрат.
- Через невдачі на фронті в російській армії шириться дезертирство. Окупанти навіть говорять, що хочуть відступати з Куп'янського напрямку через те, що не отримують зарплату. Також вони скаржаться на високу смертність серед особового складу.