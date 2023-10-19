Окупанти намагаються воювати, як під час Другої світової війни, закидуючи територію великою кількістю бійців. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що в російській армії непідготовлені навіть командири.

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Росіяни потрапляють у наші "пастки"

Непідготовлені війська навіть без бойового злагодження кидають на виконання завдань. Вони натрапляють на наші укріплені райони, мінні поля і не знають, як поводитися. Росіяни також потрапляють у "вогневі мішки", які Україна вже навчилася створювати за багато років війни.

У такі пастки дуже часто потрапляють росіяни саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Це якраз свідчить про профнепридатність частин, які намагаються наступати. Єдиний нюанс, що їх багато,

– підкреслив Роман Світан.

Він відзначив позитивну динаміку на цьому напрямку. Там ми відновлюємо втрачені позиції в результаті наступальних дій, в основному це робиться на контратаках.

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Роман Світан також пояснив, що означає активна оборона, про яку раніше говорили росіяни. ЗСУ практично ніде не проводять потужних фортифікаційних заходів, тому що перебувають в режимі активної оборони.

"Ми інколи більше наступаємо, ніж обороняємось. Це відбувається маленькими кроками, але після кожної нашої контратаки росіяни втрачають позиції. У такий спосіб ми спершу відновлюємо свої позиції, а потім відкидаємо росіян в гірші для них умови", – пояснив військовий експерт.

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