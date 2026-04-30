У росіян тотальний дефіцит пального на Херсонщині після ударів по Криму
30 апреля, 00:18
У россиян тотальный дефицит горючего в Херсонской области после ударов по Крыму

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • У российских военных на оккупированной части Херсонщины возник дефицит горючего из-за ударов по топливной инфраструктуре в Крыму.
  • После удара по нефтебазе в Феодосии поставки затруднены, что повлияло на мобильность войск, а командование приказало экономить ресурсы.

У русских военных на временно оккупированной части Херсонской области возник дефицит горючего. Причиной называют удары сил обороны Украины по топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЭШ", ссылаясь на своих агентов.

Смотрите также Российская элита очень хочет "слить" Путина: военный назвал красноречивый признак

Что известно о топливном кризисе россиян?

По данным "АТЕ"», подразделения армии России в районе Голая Пристань столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов. Партизаны утверждают, что это стало прямым следствием серии ударов по логистическим объектам окупантов, в частности, на территории Крыма.

Особенно ощутимым, по их данным, стал удар по нефтебазе в Феодосии. Именно этот объект играл немаловажную роль в обеспечении русской группировки на южном направлении. После поражения инфраструктуры поставка топлива значительно усложнилась, что повлияло на мобильность войск.

Один из военнослужащих группировки России "Днепр" сообщил о критической ситуации с топливом. По его словам, техника фактически не используется из-за нехватки ресурсов, а командование приказало максимально экономить горючее. Военным выдают минимальные объемы, и точных сроков возобновления поставок нет. оккупанты пытаются решать проблему путем мелких подвозов горючего. Впрочем, такие действия не позволяют полностью покрыть потребности войск и лишь временно стабилизируют ситуацию.

В "АТЕШ" отмечают, что атаки на топливную инфраструктуру оказывают ощутимый эффект и влияют на боеспособность российских подразделений. Также партизаны заявили, продолжают передавать Силам обороны Украины информацию о маршрутах поставок и местах хранения горючего оккупантов.

Какие еще проблемы у россиян на фронте?

Попытка весенне-летнего наступления России провалилась, а войска вынуждены перегруппировываться и даже отступать на отдельных участках фронта. По словам Ивана Тимочка, еще несколько месяцев назад российское командование рассчитывало на глубокое продвижение в глубь украинской территории и закрепление на новых рубежах. Однако эти планы были сорваны Силами обороны Украины., и теперь оккупанты вынуждены изменять подход.

Тимочка отмечает, что сегодня Россия пытается удержать хотя бы текущий уровень интенсивности боевых действий, но о масштабном наступлении речь уже не идет. Все больше, на отдельных направлениях русские войска отходят, что свидетельствует о потере инициативы.

Он также обращает внимание, что ситуация влияет и на внутренние настроения в самой России. По его словам, даже пророссийские военные блоггеры признают провал наступления, а информационное пространство наполнено пессимистическими оценками.

В то же время Россия пытается компенсировать военные неудачи другими методами.– в частности, активизирует информационное влияние и провокации внутри Украины.

По оценке эксперта, нынешняя ситуация имеет несколько ключевых признаков:

  • русское наступление фактически сорвано

  • войска России вынуждены перегруппироваться на отдельных участках

  • фиксируется отступление

  • интенсивность атак сохраняется, но без прорывов

Несмотря на это, Россия все еще располагает ресурсами для ведения боевых действий и может поддерживать определенный уровень активности на фронте. Однако, как отмечает Тимочко, возможности для масштабного наращивания сил ограничены.

Связанные темы:

Оккупация Крыма Проблеми россиян из-за войны
Атеш