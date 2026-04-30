Об этом сообщает партизанское движение "АТЭШ", ссылаясь на своих агентов.

Что известно о топливном кризисе россиян?

По данным "АТЕ"», подразделения армии России в районе Голая Пристань столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов. Партизаны утверждают, что это стало прямым следствием серии ударов по логистическим объектам окупантов, в частности, на территории Крыма.

Особенно ощутимым, по их данным, стал удар по нефтебазе в Феодосии. Именно этот объект играл немаловажную роль в обеспечении русской группировки на южном направлении. После поражения инфраструктуры поставка топлива значительно усложнилась, что повлияло на мобильность войск.

Один из военнослужащих группировки России "Днепр" сообщил о критической ситуации с топливом. По его словам, техника фактически не используется из-за нехватки ресурсов, а командование приказало максимально экономить горючее. Военным выдают минимальные объемы, и точных сроков возобновления поставок нет. оккупанты пытаются решать проблему путем мелких подвозов горючего. Впрочем, такие действия не позволяют полностью покрыть потребности войск и лишь временно стабилизируют ситуацию.

В "АТЕШ" отмечают, что атаки на топливную инфраструктуру оказывают ощутимый эффект и влияют на боеспособность российских подразделений. Также партизаны заявили, продолжают передавать Силам обороны Украины информацию о маршрутах поставок и местах хранения горючего оккупантов.

Какие еще проблемы у россиян на фронте?

Попытка весенне-летнего наступления России провалилась, а войска вынуждены перегруппировываться и даже отступать на отдельных участках фронта. По словам Ивана Тимочка, еще несколько месяцев назад российское командование рассчитывало на глубокое продвижение в глубь украинской территории и закрепление на новых рубежах. Однако эти планы были сорваны Силами обороны Украины., и теперь оккупанты вынуждены изменять подход.

Тимочка отмечает, что сегодня Россия пытается удержать хотя бы текущий уровень интенсивности боевых действий, но о масштабном наступлении речь уже не идет. Все больше, на отдельных направлениях русские войска отходят, что свидетельствует о потере инициативы.

Он также обращает внимание, что ситуация влияет и на внутренние настроения в самой России. По его словам, даже пророссийские военные блоггеры признают провал наступления, а информационное пространство наполнено пессимистическими оценками.

В то же время Россия пытается компенсировать военные неудачи другими методами.– в частности, активизирует информационное влияние и провокации внутри Украины.

По оценке эксперта, нынешняя ситуация имеет несколько ключевых признаков:

русское наступление фактически сорвано

войска России вынуждены перегруппироваться на отдельных участках

фиксируется отступление

интенсивность атак сохраняется, но без прорывов

Несмотря на это, Россия все еще располагает ресурсами для ведения боевых действий и может поддерживать определенный уровень активности на фронте. Однако, как отмечает Тимочко, возможности для масштабного наращивания сил ограничены.