На видео видно, как раненых российских солдат в наручниках заталкивают в автомобиль и отправляют на войну в Украину. В эфире 24 Канала военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, что ждет россиян после президентских выборов весной 2024 года.

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"У них (россиян – 24 Канал) есть проблемы, но до президентских выборов, которые состоятся весной 2024 года, Владимир Путин не будет объявлять мобилизацию", – сказал ветеран российско-украинской войны.

Усиление мобилизации в России

Единственный способ для россиян удержать линию фронта – так называемые "мясные" штурмы. Именно поэтому российские захватчики используют большое количество людей как "пушечное мясо".

Всех, кого только можно, даже больных или людей с ампутированными конечностями, будут бросать на фронт для того, чтобы поддерживать ситуацию с небольшими успехами. Главное, чтобы без больших поражений,

– отметил Гетман.

По крайней мере, до марта 2024 года для Путина главное не иметь больших поражений на фронте и не получить очередных пощечин от Вооруженных Сил Украины. Ни для кого не секрет, что следующим "новым" президентом страны-агрессора станет Владимир Путин, но сейчас Кремлю не нужна лишняя шумиха.

Мобилизация в России, конечно, будет. Она уже усилилась,

– майор запаса ВСУ.

По данным Главного управления разведки, ежемесячно россияне привлекают более 20 тысяч человек во время скрытой мобилизации. Сейчас в России ежедневно мобилизуют 1000 – 1200 человек. То есть более 30 тысяч человек ежемесячно.

"Оккупанты будут тянуть из отдаленных регионов России солдат, а также из квази республик "ЛДНР". Сейчас людей, ожидавших "русскую весну", несмотря на то, что у них нет российского паспорта, будут мобилизовать и сразу будут отправлять на линию фронта. Теперь у них нет выбора", – добавил Гетьман.

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