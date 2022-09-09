Позволяют себе катастрофические глупости, – Арестович назвал проблемы российской армии

За время полномасштабного вторжения в Украину российская армия окончательно разрушила миф о "второй армии мира". Это повлекло за собой ряд проблем, среди которых и хищение средств генералами.

Об этом советник Офиса Президента рассказал в эфире канала "ФЕЙГИН LIVE". По словам Алексея Арестовича, российские генералы украли большинство средств, выделяемых кремлем на подготовку к войне.

Интересно Окупать в Крыму жалуются, что "вышки Бойко" так и не заработали после удара ВСУ

Главные проблемы оккупантов

Алексей Арестович отметил, что у российской армии планы и реальность никак не сочетаются. В частности, они идут в наступление по прямой линии, не учитывая ни условий, ни силы противника.

Проблема российской армии в том, что она не столько сильна, сколько "длинная". И проблема это для них в первую очередь. Другая армия уже бы давно поумнела, но за счет своей "длины" она может позволить себе делать катастрофические глупости,

– отметил Арестович.

Кроме того, как отметил советник Офиса Президента, во время подготовки к войне российское командование не верило в то, что путин отдаст приказ. Поэтому почти все выделенные средства для подготовки просто разворовывали. После начала вторжения, как выяснилось, в оккупантов есть серьезные проблемы с боеспособностью, которые из-за этого возникли.

Также Арестович отметил, что оккупанты буквально босые, ведь у них ужасные ботинки.

ВСУ активно наступают на Харьковщине

Чем больше проблем у врага, тем лучше для вооруженных сил. Наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное, чтобы освободить нашу территорию от врага.

8 сентября стало известно о том, что ВСУ продвинулись на Харьковщине и уволили более 20 населенных пунктов. Вечером президент Владимир Зеленский опубликовал видео, где наши воины, подняв флаг, отчитались об освобождении Балаклеи. Также наши войска освободили населенные пункты вблизи города.

У россиян буквально истерика из-за успехов ВСУ. Между тем пропагандисты забыли изменить методичку – вечером того же дня государственные СМИ россии распространили заявление минобороны кремля о том, что Балаклея якобы находится под контролем оккупантов.

Стоит посмотреть – ВСУ отчитываются об увольнении Балаклеи: смотрите видео