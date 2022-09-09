Про це радник Офісу Президента розповів в етері каналу "ФЕЙГИН LIVE". За словами Олексія Арестовича, російські генерали вкрали більшість коштів, які кремль виділяв на підготовку до війни.

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Головні проблеми окупантів

Олексій Арестович відзначив, що у російської армії плани та реальність ніяк не поєднуються. Зокрема вони йдуть у наступ по прямій лінії, не враховуючи ні умов, ні сили противника.

Проблема російської армії в тому, що вона не стільки сильна, скільки "довга". І проблема це для них у першу чергу. Інша армія вже б давно порозумнішала, але за рахунок своєї "довжини" вона може дозволити собі робити катастрофічні дурниці,

– зазначив Арестович.

Крім того, як зазначив радник Офісу Президента, під час підготовки до війни російське командування не вірило в те, що путін віддасть наказ. Тому майже всі виділені кошти на підготовку просто розкрадали. Після початку вторгнення, як з'ясувалося, в окупантів є серйозні проблеми з боєздатністю, які через це виникли.

Також Арестович зауважив, що окупанти буквально босі, адже у них жахливі черевики.

ЗСУ активно наступають на Харківщині

Чим більше проблем у ворога, тим краще для Збройних Сил. Наші захисники та захисниці роблять усе можливе та неможливе для того, аби звільнити нашу територію від ворога.

8 вересня стало відомо про те, що ЗСУ просунулися на Харківщині та звільнили понад 20 населених пунктів. Увечері президент Володимир Зеленський опублікував відео, де наші воїни, піднявши прапор, відзвітували про звільнення Балаклії. Також наші війська звільнили населені пункти поблизу міста.

У росіян буквально істерика через успіхи ЗСУ. Тим часом пропагандисти забули змінити методичку – увечері того ж дня державні ЗМІ росії поширили заяву міноборони кремля про те, що Балаклія нібито досі під контролем окупантів.

Варто переглянути – ЗСУ звітують про звільнення Балаклії: дивіться відео