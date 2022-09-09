Заяву аксьонова поширили російські ЗМІ. Ставленик окупантів заявив про виплати нібито зниклим безвісти під час удару по "вишках Бойка", які, до слова, після удару ЗСУ досі не працюють.

Цікаво Забули змінити методичку: російські пропагандисти запевняють, що Балаклія досі їхня

Що там наговорив аксьнонов

Поплічник окупантів в Криму вирішив поспекулювати на темі того, що ЗСУ ударом по "вишках Бойка" нібито створили проблеми з опалювальним сезоном для тимчасово окупованого півострова. Також аксьонов у найкращих традиціях пропаганди наговорив про "невинних цивільних загиблих" від удару по вишках і пообіцяв компенсації.

Не зважаючи на вимушений простій, заробітна плата співробітникам підприємства виплачуватиметься в повному обсязі. Відповідні компенсаційні виплати постраждалим співробітникам спрямовані в повному обсязі, у тому числі по 6,5 мільйонів рублів сім'ям зниклих безвісти,

– заявив поплічник окупантів.

Та от тільки аксьонов зовсім забув про те, що росія розмістила на "вишках Бойка" військове обладнання та своїх солдатів, чим і викликала на них гнів ЗСУ. Зокрема ще у червні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росія розмістила на сумнозвісних вишках свої станції радіоелектронної боротьби.

Удар ЗСУ по "вишках Бойка": головне

Насамперед нагадаємо, чому у вишок саме така назва – у 2011 році "Чорноморнафтогаз" закупив установки за перевищеною ціною. Це коштувало державі 400 мільйонів доларів. Головним фігурантом цього скандалу був тодішній міністр енергетики, проросійський депутат Юрій Бойко. Після цього скандалу установкам "присвоїли" його ім'я.

Після окупації Криму в 2014 році росія захопила і "вишки Бойка". 20 червня з'явилася інформація про те, що ЗСУ завдали по установці потужного удару, унаслідок якого виникла масштабна пожежа. Вогонь був настільки потужним, що вишки палали щонайменше місяць. Цей удар серйозно вплинув на подальші дії окупантів у Чорному морі – втрата засобів радіоелектронної боротьби точно не зіграла їм на руку, адже у липні росіян витіснили з острова Зміїний.

Цікаво – скабєєва видала чергову маячню: дивіться відео