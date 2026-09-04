Без еды и воды, – офицер бригады "Рубеж" рассказал, как командиры отправляют солдат в бой

Российские бойцы все чаще жалуются на то, что из-за проблем с логистикой у них не хватает даже самого элементарного – продуктов питания. Оккупанты записывают видеообращения, в которых рассказывают о проблемах внутри войск.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что российские захватчики жалуются на плохие условия еще с 2022 года, поэтому надеяться на то, что эти проблемы в армии врага существенно повлияют на ситуацию на фронте, не стоит.

Каков расчет у российского командования

На выполнение приказов в российской армии ситуация с недовольством оккупантов, как пояснил офицер бригады "Рубеж", никак не влияет. По его словам, жаловаться и снимать видео бойцы страны-агрессора могут и делают это, а вот на реальные действия, сопротивление своему командованию, чтобы изменить ситуацию, они не способны.

Это абсолютно рабская ментальность. Что касается логистического обеспечения, скорее всего, они об этом не особо переживают, поскольку на нашей линии боевого соприкосновения не первый год бывают случаи, когда инфильтрационные группы отправляются без еды и воды. Им предстоит пройти долгий путь, поэтому лишний вес не нужен, они надеются, что найдут что-то впереди,

– рассказал Черняк.

Он добавил, что не стоит забывать, что в представлении российских командиров ожидаемый срок жизни такого российского солдата на линии соприкосновения составляет примерно 15 – 20 минут. Соответственно, в российской армии рассуждают так: если он погибнет довольно быстро, то нецелесообразно тратить на него продовольствие и другие ресурсы.

В случае, если он все-таки доберется до места назначения, тогда с ним разберутся на месте. Что касается сбросов, то чаще всего сбрасывают батареи к радиостанциям, поскольку о связи они все же беспокоятся. Но с тех пор, как Mavic с громкоговорителями стали использовать для них в качестве рупора с командного пункта, они об этом не особо беспокоятся,

– сообщил Черняк.

О ситуации на фронте и темпах российского наступления: смотрите в видео