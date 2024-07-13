Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде озвучил мнение 24 Каналу, что слабые места российской армии в войне против Украины – артиллерия и живая сила. Это то, что за короткий срок восстановить крайне сложно.

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Артиллерия – бог войны

Рустамзаде отметил, что техники в российской армии недостаточно. Без ее наличия вести боевые действия очень сложно. По его словам, на сколько быстро оккупанты смогут восстановить свои стратегические резервы, за неделю или 3 месяца, и будет зависеть продолжительность наступления российской армии.

"Артиллерия называется в российской военной школе богом войны. Живая сила – это тоже существенный ресурс, без которого обойтись проблематично. Его сложно восстановить в короткий срок, потому что солдаты должны быть обучены. Основная боевая деятельность российской армии на фронте – это штурмовые действия. Для этого нужны подготовленные, мотивированные воины, которые умеют стрелять, это солдаты с опытом", – озвучил военный аналитик.

Потери противника за сутки

Общие боевые потери российской армии за сутки по состоянию на 13 июля 2024 года ориентировочно составили: