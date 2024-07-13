Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде озвучив думку 24 Каналу, що слабкі місця російської армії у війні проти України – артилерія й жива сила. Це те, що за короткий термін відновити вкрай складно.
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Артилерія – бог війни
Рустамзаде зауважив, що техніки в російської армії недостатньо. Без її наявності вести бойові дії дуже складно. З його слів, на скільки швидко окупанти зможуть відновити свої стратегічні резерви, за тиждень чи 3 місяці, й буде залежати тривалість наступу російської армії.
"Артилерія називається в російській військовій школі богом війни. Жива сила – це теж суттєвий ресурс, без якого проблематично. Його складно відновити у короткий термін, бо солдати мають бути навчені. Основна бойова діяльність російської армії на фронті – це штурмові дії. Для цього потрібні підготовлені, вмотивовані воїни, які вміють стріляти, це солдати з досвідом", – озвучив військовий аналітик.
Втрати противника за добу
Загальні бойові втрати російської армії за добу станом на 13 липня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу – 1120 осіб;
- танків – 8 одиниць;
- бойових броньованих машин – 24 одиниці;
- артилерійських систем – 58 одиниць;
- засобів ППО – 1 одиниця;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 одиниці;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 одиниці;
- спеціальної техніки – 13 одиниць.