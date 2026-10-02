Российская экономика все сильнее ощущает бремя войны, а Кремлю становится все сложнее находить средства на рекордные военные расходы. На этом фоне особое значение приобретают удары по российской энергетической инфраструктуре и ситуация на мировом рынке нефти.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал "24 Каналу", с какими проблемами столкнулась российская экономика, почему Кремль вынужден искать новые источники финансирования войны и как удары по НПЗ могут повлиять на ситуацию в России.

Экономический коллапс России набирает обороты

Министерство финансов России сталкивается с беспрецедентными трудностями при попытках привлечь средства для финансирования рекордных военных расходов. Провал долговых аукционов является явным индикатором того, что в российской банковской системе иссякает ликвидность.

По словам политтехнолога Тараса Загороднего, российское правительство уже вынуждено прибегать к прямой эмиссии – печатанию денег, что лишь разгоняет инфляционную спираль.

Официальные заявления об увеличении бюджетных расходов на треть являются не свидетельством экономической мощи, а лишь попыткой компенсировать реальный уровень инфляции, который в России в настоящее время превышает 20%. Эти средства идут исключительно на поддержание существующих темпов ведения войны, а не на их наращивание. Больше ракет или систем ПВО от этого не появится.

Анализируя исторические параллели, эксперт подчеркнул, что нынешняя ситуация для Кремля значительно хуже, чем период распада Советского Союза. Если экономику СССР подорвали антиалкогольная кампания Горбачева и падение цен на нефть, то современная Россия сталкивается с гораздо более серьезными вызовами.

Советский Союз никто не бомбардировал, и у него были стабильные рынки сбыта энергоносителей в Европе. Зато Россия потеряла европейский рынок, ее порты находятся под угрозой блокады, а ключевая инфраструктура систематически уничтожается.

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Удары по НПЗ как главный катализатор кризиса

Ключевым фактором, способным окончательно добить российскую экономику, остаются украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре.

Загородний подчеркнул: если Украина не снизит темпы этих атак, любые попытки Кремля рисовать виртуальные доходы в бюджете не будут иметь никакого значения для реальной устойчивости страны.

В этом контексте " заявления Дональда Трампа" о возможном запрете экспорта американского дизельного топлива следует рассматривать не только как предвыборную риторику, но и как четкий сигнал Москве.

Иллюзии Европы и новая реальность дронной войны

На фоне очевидного ослабления России и ее отчаянных ядерных угроз реакция большинства европейских стран остается неадекватной новым реалиям. Заявления европейских военных, в частности министра обороны Бельгии, о необходимости усиления классической противовоздушной обороны демонстрируют глубокое непонимание природы современной войны.

Загородний отметил, что европейские политики до сих пор мыслят категориями прошлого века. Классические системы ПВО, даже самые современные, оказываются бессильны перед массированными атаками дешевых реактивных дронов. Опыт Саудовской Аравии, где беспилотники легко уничтожали сверхдорогие американские радары, является ярким тому подтверждением.

Особую опасность эта новая тактика представляет для небольших европейских государств. Если Украина, благодаря своей огромной территории, имеет время на обнаружение дронов и расчет их траекторий, то для таких стран, как Швеция или Польша, массированный налет беспилотников может стать фатальным для энергетики и портовой инфраструктуры в считанные минуты.

Единственными странами в Европе, которые реально оценивают угрозу и готовы действовать жестко, остаются государства Скандинавии. В частности, Швеция и Финляндия, опираясь на свой исторический опыт нейтралитета и самостоятельной обороны, рассматривают возможность нанесения превентивных ударов вглубь российской территории.

Однако общая позиция Европы остается слабой: вместо того, чтобы ввести автоматическую конфискацию 300 миллиардов российских активов в ответ на любую провокацию, европейские лидеры продолжают надеяться на американский "зонтик безопасности".

Последняя попытка Кремля отмазаться

Экономическая и военная деградация России сопровождается тотальной ложью на всех уровнях государственного управления. Заявления Путина о вымышленных успехах на фронте, таких как якобы захват Святогорска, ярко контрастируют с реальностью. Российская армия живет в режиме постоянного запутывания, где командиры боятся докладывать правду вышестоящему руководству.

Эта ситуация подчеркивает огромную цивилизационную пропасть между Украиной и Россией. В то время как украинский президент регулярно посещает передовые позиции, российский диктатор продолжает прятаться в бункерах.

Исторически именно украинцы составляли костяк и обеспечивали креативность имперской и советской армий. Теперь, когда этот интеллектуальный и организационный ресурс работает против России, миф о непобедимости российского оружия окончательно рушится, уступая место украинской изобретательности и современным ИТ-решениям на поле боя.