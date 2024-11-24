Из-за масштабной аварии с теплом в Кривом Роге не будут выключать свет: кого это касается

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины –министр развития общин и территорий Алексей Кулеба провел оперативное совещание. По его результатам было принято, что в Кривом Роге будет работать Штаб по ликвидации последствий аварий и подключению домов к теплу.

Возглавил Штаб заместитель Кулебы – Тимур Ткаченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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В Кривом Роге создали штаб по ликвидации последствий аварий и подключению домов к теплу

согласно сообщению, прежде всего решено – дома, что сейчас без отопления, уберут из графиков отключений электроэнергии. Чтобы жители постоянно были со светом и могли обогреть свои дома.

Задача же, которая стоит, – обеспечить централизованное теплоснабжение в домах местных. Там, где оно сегодня отсутствует. Это почти 1000 домов, а еще больницы и учебные заведения,

– говорится в сообщении.

в ОВА сообщили, что для этого должны оперативно устранить все аварийные участки на сетях компании-теплопоставщика. Отмечается, что над этим работает более 20 ремонтных бригад. Их число будет увеличено.

Там отметили, что постоянно будут контролировать выполнение поставленных задач постоянно контролировать. В частности, отчеты – дважды в день.

"Особое внимание и к платежкам. Чтобы людей не заставили платить за услугу, которую по факту не получали", – говорится в сообщении.