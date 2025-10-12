В воскресенье, 12 октября, в части Белгород-Днестровска исчезла электроэнергия и вода. Известно, что ночью на регион летели вражеские дроны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и Воздушные силы.

Что известно об отсутствии света и воды в Одесской области?

Утром 12 октября в ДТЭК сообщили, что в части Белгород-Днестровска и Белгород-Днестровского района исчез свет из-за аварии в сети. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение.

По данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, ночью на этот район летели российские "Шахеды". В частности, около 3 часов ночи в ПС информировали о движении БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

В телеграмм пабликах указывали, что в ту сторону летело 12 вражеских дронов.

Добавим, что около 8 часов утра в Белгород-Днестровском городском совете обратились к жителям региона. Там сообщили о временно отсутствующем свете и воде в некоторых районах города.

В результате вражеской атаки БпЛА на город в ночь на 12 октября 2025 года частично пострадали объекты критической инфраструктуры громады. По состоянию на утро в некоторых районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение,

– говорится в сообщении.

Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы. Указывается, что ориентировочное время восстановления подачи воды в сети водоснабжения – 12:30.

