В части Белгород-Днестровска пропал свет и вода: ночью туда летели "Шахеды"
В воскресенье, 12 октября, в части Белгород-Днестровска исчезла электроэнергия и вода. Известно, что ночью на регион летели вражеские дроны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и Воздушные силы.
Что известно об отсутствии света и воды в Одесской области?
Утром 12 октября в ДТЭК сообщили, что в части Белгород-Днестровска и Белгород-Днестровского района исчез свет из-за аварии в сети. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение.
По данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, ночью на этот район летели российские "Шахеды". В частности, около 3 часов ночи в ПС информировали о движении БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
В телеграмм пабликах указывали, что в ту сторону летело 12 вражеских дронов.
Добавим, что около 8 часов утра в Белгород-Днестровском городском совете обратились к жителям региона. Там сообщили о временно отсутствующем свете и воде в некоторых районах города.
В результате вражеской атаки БпЛА на город в ночь на 12 октября 2025 года частично пострадали объекты критической инфраструктуры громады. По состоянию на утро в некоторых районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение,
– говорится в сообщении.
Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы. Указывается, что ориентировочное время восстановления подачи воды в сети водоснабжения – 12:30.
Проблемы со светом: последние новости
Российская вражеская армия ночью 10 октября цинично атаковали Украину. Вследствие российской массированной атаки 10 октября графики аварийных отключений вводили в 9 областях Украины.
Минэнерго на днях раскрыло детали массированной атаки 10 октября. Указывалось, что эта атака была одной из самых подготовленных, ведь на объекты летели как модернизированные БпЛА разных типов, так и баллистические ракеты. Причем с разных направлений. Враг выбрал целями прежде всего энергообъекты, в частности те, что привлечены к балансировке мощности, а также важные для жилищно-коммунального хозяйства.
Донецкая область утром 12 октября была обесточена в результате вражеских обстрелов. Россияне снова прицельно ударили по энергетической инфраструктуре.