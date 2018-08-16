Проблемы армии Украины: почему из рядов ВСУ массово увольняются военные
Украинская армия столкнулась с серьезной проблемой – оттоком кадров, который усилился после принятия закона, позволяющего военнослужащим увольняться после окончания контракта.
Об этом рассказал руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".
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В частности, чиновник подчеркнул, что оттоку способствуют в первую очередь проблемы материального и социального характера.
Есть и личные факторы, а также психологическая и физическая усталость от службы. Есть военные, которые увольняются, но через некоторое время возвращаются снова к оружию. Но отток кадров действительно есть и это определенным образом влияет на состояние готовности ВСУ. Потому что мы вынуждены набирать новых контрактников, проводить полный цикл их подготовки, а через определенный срок они снова увольняются,
– рассказал Муженко.
Кроме того, руководитель Генштаба добавил, что "нужно держать мощное ядро ВСУ", ведь тогда это будет способствовать усилению боеспособности армии.
Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что ряды Вооруженных сил Украины из-за низкой заработной платы покинули более 10 тысяч военнослужащих за первые месяцы 2018 года, и еще почти 20 тысяч планируют уволиться до конца года.