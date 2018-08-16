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Проблемы армии Украины: почему из рядов ВСУ массово увольняются военные

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Из рядов ВСУ увольняются военные
Из рядов ВСУ увольняются военные / Фото из открытых источников

Украинская армия столкнулась с серьезной проблемой – оттоком кадров, который усилился после принятия закона, позволяющего военнослужащим увольняться после окончания контракта.

Об этом рассказал руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".

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В частности, чиновник подчеркнул, что оттоку способствуют в первую очередь проблемы материального и социального характера.

Есть и личные факторы, а также психологическая и физическая усталость от службы. Есть военные, которые увольняются, но через некоторое время возвращаются снова к оружию. Но отток кадров действительно есть и это определенным образом влияет на состояние готовности ВСУ. Потому что мы вынуждены набирать новых контрактников, проводить полный цикл их подготовки, а через определенный срок они снова увольняются,
– рассказал Муженко.

Кроме того, руководитель Генштаба добавил, что "нужно держать мощное ядро ​​ВСУ", ведь тогда это будет способствовать усилению боеспособности армии.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что ряды Вооруженных сил Украины из-за низкой заработной платы покинули более 10 тысяч военнослужащих за первые месяцы 2018 года, и еще почти 20 тысяч планируют уволиться до конца года.

Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Муженко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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