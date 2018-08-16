Проблеми армії України: чому з лав ЗСУ масово звільняються військові

Українська армія зіткнулася з серйозною проблемою – відтоком кадрів, який посилився після прийняття закону, що дозволяє військовослужбовцям звільнятися після закінчення контракту.

Про це розповів керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю "BBC News Україна".

Читайте також: ЗСУ готуються до відбиття повномасштабної агресії, – Муженко

Зокрема, чиновник підкреслив, що відтоку сприяють у першу чергу проблеми матеріального і соціального характеру.

Є й особисті фактори, а також психологічна і фізична втома від служби. Є військові, які звільняються, але за деякий час повертаються знову до зброї. Але відтік кадрів дійсно є і це певним чином впливає на стан готовності ЗСУ. Бо ми змушені набирати нових контрактників, проводити повний цикл їхньої підготовки, а через певний термін вони знову звільняються,

– розповів Муженко.

Окрім того, керівник Генштабу додав, що "потрібно тримати потужне ядро ​​ЗСУ", адже тоді це буде сприяти посиленню боєздатності армії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що лави Збройних сил України через низьку заробітну плату покинули понад 10 тисяч військовослужбовців за перші місяці 2018 року, та ще майже 20 тисяч планують звільнитися до кінця року.