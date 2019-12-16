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      В 3 областях Украины есть проблемы с отоплением, – правительство

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      В 3 областях Украины есть проблемы с отоплением / ua.news

      В некоторых районах Запорожской, Полтавской и Кировоградской областей возникли проблемы с отоплением. Правительство обещает устранить проблемы 16-17 декабря.

      Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что по состоянию на 16 декабря отопление отсутствует в одном учебном заведении в Васильевском районе Запорожской области.

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      В заведении приостановили учебный процесс, а подключить отопление планируют в течение 16 декабря.

      Еще 1 учебное заведение не подключено к отоплению в Решетиловском районе Полтавской области. Устранить проблему и восстановить отопление там планируют 17 декабря.

      Без отопления также остался жилой дом в городе Светловодск на Кировоградщине. Его должны подключить к отоплению 16 декабря.

      Справка. Ранее в Светлодарске произошло по меньшей мере 13 прорывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения. В результате 13 тысяч жителей города остались без тепла.

      25 ноября прокуратура Кировоградской области сообщила, что по факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыло уголовное производство по статье о "злоупотреблении полномочиями должностным лицом".

      опалення україна
      Состояние подключения к отоплению регионов Украины

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Запорожья Кировоградская область Новости Полтавы Министерство развития общин и территорий Газ Отопительный сезон
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