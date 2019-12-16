У 3 областях України є проблеми з опаленням, – уряд

У деяких районах Запорізької, Полтавської та Кіровоградської областей виникли проблеми з опаленням. Уряд обіцяє усунути проблеми 16-17 грудня.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що станом на 16 грудня опалення відсутнє в одному навчальному закладі у Василівському районі Запорізької області.

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У закладі призупинили навчальний процес, а підключити опалення планують впродовж 16 грудня.

Ще 1 навчальний заклад не підключено до опалення у Решетилівському районі Полтавської області. Полагодити проблему та відновити опалення там планують 17 грудня.

Без опалення також залишився житловий будинок у місті Світловодськ на Кіровоградщині. Його мають підключити до опалення 16 грудня.

Довідка. Раніше у Світлодарську сталося щонайменше 13 проривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. У результаті 13 тисяч жителів міста залишилися без тепла.



25 листопада прокуратура Кіровоградської області повідомила, що за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрила кримінальне провадження за статтею про "зловживання повноваженнями службовою особою".



Стан підключення до опалення регіонів України

Яка ціна на газ у грудніУ грудні 2019 року ціна на газ знизилася на 13% і становить 4 тисячі 277 гривень за тисячу кубометрів. Втім вже у січні вона знову зросте і на понад 600 гривень буде дорожчою, ніж до зниження ціни – 5,5 тисяч за тисячу кубометрів.