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      У 3 областях України є проблеми з опаленням, – уряд

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      У 3 областях України є проблеми з опаленням / ua.news

      У деяких районах Запорізької, Полтавської та Кіровоградської областей виникли проблеми з опаленням. Уряд обіцяє усунути проблеми 16-17 грудня.

      Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що станом на 16 грудня опалення відсутнє в одному навчальному закладі у Василівському районі Запорізької області.

      Читайте також: У "Нафтогазі" пояснили зростання ціни на газ, яке відбудеться у січні

      У закладі призупинили навчальний процес, а підключити опалення планують впродовж 16 грудня.

      Ще 1 навчальний заклад не підключено до опалення у Решетилівському районі Полтавської області. Полагодити проблему та відновити опалення там планують 17 грудня.

      Без опалення також залишився житловий будинок у місті Світловодськ на Кіровоградщині. Його мають підключити до опалення 16 грудня.

      Довідка. Раніше у Світлодарську сталося щонайменше 13 проривів трубопроводів мереж централізованого теплопостачання. У результаті 13 тисяч жителів міста залишилися без тепла.

      25 листопада прокуратура Кіровоградської області повідомила, що за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрила кримінальне провадження за статтею про "зловживання повноваженнями службовою особою".

      опалення україна
      Стан підключення до опалення регіонів України

      Яка ціна на газ у грудніУ грудні 2019 року ціна на газ знизилася на 13% і становить 4 тисячі 277 гривень за тисячу кубометрів. Втім вже у січні вона знову зросте і на понад 600 гривень буде дорожчою, ніж до зниження ціни – 5,5 тисяч за тисячу кубометрів.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Газ Новини Запоріжжя Міністерство розвитку громад та територій Новини Полтави Кіровоградська область Опалювальний сезон
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