Проблемы с Западом у "Азова" начались довольно давно, – Дейнега

Впервые одну из страниц "Азова" в Facebook удалили в 2015 году. Тогда она называлась "Батальон специального назначения "Азов"– новая страница". Позже, в 2018 году, на других страницах "Азова" администрацией соцсети удалялись сообщения.

Об этом рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны".

Важно! "Азов" – патриоты или террористы: почему США взялись за ветеранов полка

Дейнега добавил, что в июле 2019 года администрация Facebook деактивировала страницы полка "Азов", в частности "Твой полк" и "Официальная страница прессслужбы ОЗСП НГУ "Азов", а сообщения с упоминаниями "Азова" начали удалять с других страниц.

С 2015 года палата представителей конгресса вносила правки, запрещающие Соединенным Штатам оказывать военную помощь "Азову". А в 2018 году в федеральном бюджете США содержался пункт о запрете предоставления любой помощи полку "Азов". 26 июня 2015 года министр обороны Канады заявил, что подготовка канадских сил или поддержка не будет предоставляться "Азову",

– заверил автор видеоблога.

По словам Дейнеги, западные политики и общественные организации неоднократно называли "Азов" не просто ультраправым (на английском far right), а неонацистским, и теперь вот даже террористическим.

"Если поискать статьи об "Азов" в немаргинальных западных изданиях, то они в основном приводят в качестве аргумента татуировки членов полка, символику", а также неонацистский символ "Волчий крюк" на их знаменах.



Пишут, что у "Азова" нарисован неонацистский символ "Волчий крюк" на флагах

Почему США называют "Азов" террористической организацией

Соответствующий документ уже подписали 40 из 235 демократов нижней палаты. Мол, "Азов" связан с террористом, который в марте открыл стрельбу в двух новозеландских мечетях.

В соцсетях стрелок щеголял тем, что тренировался вместе с бойцами полка "Азов" в Украине и имел при себе его символику. В списке иностранных террористических организаций США фигурируют Аль-Каида, ИГИЛ, "Хамас", "Хезболла".

Смотрите полный выпуск видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 12 ноября 2019 года