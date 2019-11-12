Це великий успіх росіян, або чому полк "Азов" догрався

В жовтні 2019 року 40 американських конгресменів направили листа до Держдепу з вимогою внести український полк національної гвардії "Азов" до переліку іноземних терористичних організацій. В листі говорилось, що "Азов" – це ультранаціоналістична організація в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів до своїх лав.

Вони також послались на доповідь ФБР, в якій говорилось, що "Азов" рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян роками. Також конгресмени нагадували, що стрілець із новозеландського Крайстчерча, який влаштував розстріл мечеті, у своєму маніфесті посилався на український батальйон "Азов".

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ЗМІ повідомляли, що ключовим аргументом для цього листа стала доповідь нью-йоркської аналітичної структури Soufan-center, яка займається моніторингом діяльності радикальних угрупувань та терористичних структур.



Військові з полку "Азов"/ Скріншот з відео

Ці події призвели до серії протестів та заяв представників батальйону "Азов". Також вони обурили українські соціальні мережі. Ми витратили кілька днів, щоб розібратись, що саме сталося і чому.

Почну з того, що я вважаю ці події великим успіхом росіян, які ще з часів Майдану кричали про засилля неонацистів та екстремістів в Україні і намагалися видати будь-який прояв патріотизму чи національної свідомості за екстремізм. Пам’ятаєте таке?

Чому американці обрали саме "Азов"

Але з іншого боку, чомусь з усіх підрозділів збройних сил та МВС конгресмени обрали саме "Азов".

Взагалі проблеми з заходом у Азова почалися доволі давно. Вперше одну зі сторінок "Азову" в Facebook видалили в 2015 році. Тоді вона називалась "Батальон спеціального призначення "Азов" – нова сторінка". Пізніше, в 2018 році, на інших сторінках "Азову" адміністрацією соцмережі видалялись дописи.

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А в липні 2019 року Адміністрація Facebook деактивувала сторінки полку "Азов", зокрема, "Твій полк" та "Офіційна сторінка прес-служби ОЗСП НГУ "Азов". Також дописи зі згадками "Азову" почали видаляти зі інших сторінок.

З 2015 року палата представників конгресу вносила правки, які забороняють Сполученим Штатам надавати військову допомогу "Азову". Але ці правки виключалися перед прийняттям бюджету в остаточному варіанті. А в 2018 у федеральному бюджеті США містився пункт про заборону надання будь-якої допомоги полку "Азов". 26 червня 2015 року міністр оборони Канади заявив, що підготовка канадських сил або підтримка не буде надаватися "Азову".

Західні політики і громадські організації неодноразово називали його не просто ультра правим (англійською far right) а неонацистським, і тепер от навіть терористичним.

Проти "Азову" виступає Bellingcat?

Ми, звичайно, можемо тут же назвати ці організації кремлівськими запроданцями чи іще якось так. Але серед них є зокрема Bellingcat, який зробив колосальну роботу по викриттю російських злочинів на Донбасі.

Саме той Bellingcat використав супутникові знімки для того, щоби довести факт обстрілів росіянами українських підрозділів через кордон влітку 2014 року. Саме той Bellingcat відслідкував установку БУК, з якої збили малазійський "Боїнг", саме той Bellingcat, який з’ясував, ким насправді є отруювачі Скрипалів Петров і Боширов.

Так от, цей Bellingcat, який щиро і часто згадують у Росії, в лютому 2019 в розслідуванні сказав, що "Азов" шукає прихильників та лобістів у США і сподівається встановити контакти з американськими військовими.

– В статті говорилося про те, що "Азов" контактував, зокрема, з покійним Андрієм Онещуком, членом американської неонацистської організації Atomwaffen Division.

– Bellingcat також стверджує, що має докази контактів "Національного корпусу" з імовірними колишніми військовослужбовцями США, які зараз перебувають в Україні.



Представники "Національного корпусу"

– В серпні 2018 опубліковано розслідування, що європейська компанія European Security Academy проводила курс підготовки на зразок тих, що проходять бійці спецпідрозділів, для великої групи з України. Це були представники ультраправих організацій, в тому числі "Національного Корпусу" і "Національних Дружин".

Якщо пошукати статті про "Азов" у немаргінальних західних виданнях, то вони здебільшого говорять про розповсюдження неонацизму в Україні з 2014 року, ведуть дискусію про його ідеологію.

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А також приводять у якості аргументу татуювання членів полку, символіку. Зокрема, неонацистський символ "Вовчий гачок" на своїх прапорах. Пишуть, що "Азов" активно вербує представників різних країн для поїздки в Україні.



Пишуть, що "Азов" має неонацистський символ "Вовчий гачок" на прапорах

Ще там можна побачити фото представників "Азову" з цікавими татуюваннями. Серед яких є, наприклад, такі популярні серед неонацистів: мертва голова, кельтський хрест, який вважається расистським символом, татуювання у вигляді свастик та різні руни. А на касках деяких бійців можна побачити і просто свастики.

Ну, тобто на офіційних заходах або у присутності камер представники "Азову" та пов’язаних з ним організацій не соромились демонструвати ось це усе.

Що приписують полку "Азов"

Більше того, Андрію Білецькому приписують цитати про національний організм, расове очищення, білу європейську расу та хрестовий похід білих народів.



Андрій Білецький

Я кажу слово приписують, бо її опубліковано з посиланнями на одну з попередніх організацій, до якої він належав, сайт організації уже не активний. Тому якщо фразу приписують хибно, то зараз хороший час, щоби публічно її спростувати чи визнати, що ти передумав і тепер вважаєш інакше.

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Але представники і представниці "Азову" місцями пішли значно далі. В доповіді Bellingcat повідомлялось, що пов'язані з "Азовом" "Національний Корпус" і "Національні Дружини", змусили групу ромів покинути табір під Києвом, а потім розгромили його.

Міжнародний секретар "Національного корпусу" Олена Семеняка порівнювала перспективи "Азову" з нацистською партією в міжвоєнній Німеччині. Також вона говорила про необхідність реконкісти, яка повинна об'єднати нації європейського походження по всьому світу під прапором повернення території і культури.

В Україні зараз йде революція, і вона може стати авангардом цієї Реконкісти. З цього простору вона пошириться на Західну Європу, а далі, зрозуміло, на весь світ". Також "Азов" говорив про бажання "встановити контакти з американськими військовими".

Ну, трохи дивно після цього не розуміти, чому "Азов" не дуже шанують на заході. І ще дивніше, що цьому дивуються і самі "азовці". Це ж офіційна заява офіційного спікера.

І розумієте, тут немає нічого особистого. Справа у тому що європейці мають непримириму позицію щодо питань Голокосту. Вони, як і ми, пам’ятають обидві світові війни, але поворотною точкою для них є Голокост.



Голокост в Україні

Європейці відносно спокійно ставляться до воєн. Франція значну частину своєї історії воювала з Німеччиною та Британією, Польща з Росією і нами, Швеція з Польщею, і майже усі в різні періоди з Росією. Європейські країни забирали одна у одної території і людей, ресурси і гроші, їжу і технології. Більше того, вони змогли помиритися і дійти об’єднатися після цього усього.

Вони в принципі "окей" з війнами, вони "не окей" з Голокостом. Для того, щоб зрозуміти наскільки "не окей" – достатньо поїхати у ту саму Німеччину і оцінити те, наскільки пам’ять про цей страшний і безглуздий злочин вмонтована в публічний простір, шкільну освіту і у сприйняття рядових громадян.

Європейці можуть сваритись з багатьох питань, але щодо Голокосту у них консенсус є. Консенсус, що це неприпустимо за жодних умов. Тому усе що нагадує їм події, які до цього призвели, викликає у них серйозну тривогу і занепокоєння. І вони не дуже люблять усе, що має ті чи інші спільні ознаки з фашизмом, нацизмом, їхніми хворими расовими теоріями і тому подібним.

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А у американців, крім цього, є непоганий такий пунктик про власну безпеку. Вони "окей" з тим, що не усе у світі ідеально, але "не окей", коли небезпека намагається проникнути до них у країну.

Щоб Державний департамент оголосив організацію терористичною, іноземна група повинна займатися тероризмом та загрожувати безпеці громадян США або національній безпеці.

Юридичними критеріями визначено наступні:

• Це має бути іноземна організація.

• Організація повинна займатися терористичною діяльністю, тероризмом або зберігати спроможність та намір брати участь у терористичній діяльності чи тероризмі .

• Терористична діяльність організації має загрожувати безпеці громадян США або національній безпеці (національна оборона, зовнішні відносини або економічні інтереси) Сполучених Штатів.

"Азов" – догрався?

На думку сенаторів, "Азов" є "ультра націоналістичною організацією, яка відкрито запрошує неонацистів до своїх лав". І особисто на мою думку, "Азов" догрався, але іще не пізно усе виправити. Я не думаю, що цього разу його таки визнають терористичним, але якщо нічого не зміниться – то це питання часу.

Тому я б радив представникам цієї організації прислухатись до простих і дружніх порад.

► По перше – перестати вербувати іноземців і на якийсь час приймати їх до своїх лав. В принципі, особливо ультраправих. Це от уже прямий шлях до терористичного статусу. І саме головне – я не розумію навіщо? Мені здається, що у нас і так достатня кількість готових воювати людей, причому своїх і не проблемних. У такому разі от нахіба оце усе?

Друге – затерти і вибачитись за усі заяви про побудову "Інтермаруму" – це такий проєкт альтернативної інтеграції європейських держав від Чорного до Балтійського моря. Адже у вас нічого не вийде, бо навіть в Україні рівень підтримки ультра правих сил на останніх виборах виявився біля 2%. А в Європі вам, крім санкцій і карних справ, точно нічого у цьому напрямку не світить.

► Третє – перестаньте застосовувати силу поза межами зони виконання бойових завдань. Ви не поліція (хоч і в Європі і в Україні вас пов’язують з Арсеном Аваковим). І не маєте на це права

► І останнє – приберіть зі своєї ідеології усе, що стосується ненависті до інших за расовою, національною, гендерною чи будь якою іншою ознакою. Приберіть це з публічної риторики, з того що можуть казати ваші співробітники у таборах патріотичного виховання та будь де ще.

Ну або не дивуйтесь тому, що вас спочатку випилять з усіх соціальних мереж, щоб забрати у вас можливість доступу до великих аудиторій, а потім визнають вас терористами та неонацистами зробивши токсичними і зневаживши багатьох ветеранів вашого полку, які воювали у ваших лавах не за ультра праві ідеї а за вільну і незалежну Україну.

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Це питання вашого вибору. Ви самі оберете своє майбутнє. Я дуже сподіваюсь що ще не пізно. Надія тут є, але, наприклад, нью-йоркська аналітична структури Soufan-center, яка моніторить діяльність радикальних угрупувань та терористичних структур, назвала "Азов" організацією, яка мотивована верховенством білих і неонацистськими віруваннями.

В свою чергу, міжнародна ж організація "Фрідом хаус", яка займається моніторингом основних прав людини та дослідження прав людини, пишуть, що для усіх нас кращим буде сценарій демаргіналізації правих рухів і їхнього переходу у поле конструктивної політичної конкуренції.

Що буде, якщо "Азов" не виправить ситуацію

А інакше буде інший сценарій. Вас не просто витиснуть не лише з соціальних мереж і блокуватимуть за самі згадки вашого підрозділу. Вас визнають терористами та неонацистами і спочатку заборонять з вами співпрацювати а потім і просто заборонять.

США неодноразово говорили, що військова допомога, надана Україні, не має потрапляти до полку "Азову". Наступного разу вони можуть просто підняти ставки і покласти на шальки терезів з одного боку наступні транші воєнної чи фінансової допомоги або навіть продовження санкцій, а з іншого – ваше існування як підрозділу нацгвардії.

Ви ж розумієте що це лише питання причому не самого довгого часу? І що шкода, яку це завдасть Україні, для якої санкційний фронт не набагато менш важливий з воєнний, буде більшою, ніж користь від окремо взятого підрозділу? Розумієте?

Ви потрібні Україні. І я як громадянин поважаю і підтримую вас як бойовий підрозділ і не підтримую вас як політичний рух, з ідеологією яка дозволяє це.



Татуювання на тілах "азовців"

Вибір лишається за вами. Але на нього у вас чимдалі менше часу. І цей вибір дуже простий – зайняти праву нішу в українському політикумі і боротися за свої ідеї на офіційному рівні. Чи маргіналізуватись і зникнути.