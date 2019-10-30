Добровольцы и закон: об инциденте вокруг "Азова" и особенностях российской пропаганды

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий и социальных гарантий для добровольцев. Что изменит этот документ и почему он нужен – в материале 24 канала.

Упорядочивание и восстановление справедливости

О необходимости юридически урегулировать вопросы участников боевых действий в АТО, которые воевали против России в составе добровольческих батальонов, говорят давно. Их в Украине достаточно много: "Азов", "Правый сектор", "Айдар", "Днепр", ДУК, "Сич", "Торнадо", "Громадська Варта" и другие.

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Частично добробаты интегрированы в украинские силовые структуры, как "Азов", который входит в Нацгвардию. Впрочем, им так и не предоставили статус участников боевых действий. Поэтому, как отмечают авторы законопроекта, их цель – урегулирование правового статуса и установление социальных гарантий для всех участников добровольческих вооруженных формирований в Украине на основе принципов социальной и исторической справедливости. Согласно документу, признание участниками боевых действий получат воины, которые в составе добровольческих формирований участвовали в защите территориальной целостности Украины и находились на передовой не менее 30 дней.



Добровольцы первыми приняли на себя удар российского агрессора / Фото из соцсетей

Есть еще одна проблема, которая чем дальше, тем больше требует решения. Юридическая неопределенность добробатов привела к появлению псевдодобровольцев. Как отмечает политический эксперт Андрей Вигиринский, любой может надеть форму, включиться в движения, позиционируя себя вроде как ветерана боевых действий. А был этот человек на фронте или нет – никто не знает. Часто эти люди участвуют в акциях протеста, устраивают провокации, дестабилизируют общество. Плюс они могут незаконно владеть оружием.

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Добровольцы и ветераны АТО достаточно активно выступили против решения украинской власти согласовать формулу Штайнмайера и развести войска в трех пунктах. Именно эти организации стали основой протестного движения "Нет капитуляции".

Поэтому, замечает эксперт, для государства такой закон очень полезен с точки зрения защиты своих граждан. Во-первых, статус участника боевых действий будет означать предоставление добровольцам льгот. Люди, которые защищали Украину, имеют на это право. Во-вторых, будет точный реестр.

Государство будет знать, сколько людей имеют статус участника боевых действий, какие нужны расходы, в том числе на реабилитацию, трудоустройство. Какая у них профессия, чем занимаются в данный момент. Полный набор данных. Потому что у нас будто очень много добровольцев. Поэтому это нужно и для государства, и для людей,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев добавляет: это повод для того, чтобы поднять вопрос наличия большого количества оружия в таких организациях, которые не подчинены одной силовой структуре.

Инцидент в Золотом, полк "Азов" и "терроризм"

В начале октября ветераны боевых действий полка "Азов" прибыли в Золотое, чтобы остановить разведения войск и заставить власть отказаться от формулы Штайнмайера. Местные жители рассказали, что их якобы напугала "группа вооруженных людей, которые поселилась на окраине в частном доме". В командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться в районе проведения ООС.

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26 октября с добровольцами встретился президент Владимир Зеленский. Разговор был эмоциональным. Впрочем, как сообщили правоохранители, после этого оружие, которое было у ветеранов АТО, отвезли на передовую. Но по сообщениям представителей "Азова", оружие просто перевезли в другое место.

По мнению Снегирева, на примере "Азова" власть пытается взять под контроль милитаристские организации.

Не случайно Зеленский приехал в Золотое и отдал приказ ветеранам АТО сложить оружие. Это четкий месседж неподконтрольным милитарным организациям. Власти хотят снизить их политическую активность и определить рамки деятельности в юридическом поле. И таким образом решить эту внутреннюю украинскую проблему,

– говорит Дмитрий Снегирев.

Акция в Киеве против разведения войск: видео

По странному стечению обстоятельств, именно в этот момент в Конгрессе США инициировали признание полка "Азов" террористической организацией. По мнению председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдана Яременко, надо признать, что на войне бывают разные ситуации, и кого-то из военнослужащих можно было в чем-то обвинить. Украина правовое государство, и есть соответствующие судебные решения. Но массированные кампании очернения – ничто иное, как попытка дискредитации украинской идеи.

В любой стране – и в США в частности – очень чувствительны к вопросам антисемитизма и терроризма. Американские конгрессмены реагируют не столько непосредственно на "Азов", о котором они мало что знают, сколько как раз на проявления антисемитизма и терроризма,

– считает Богдан Яременко.

По его мнению, членов Конгресса дезинформируют. Мы, говорит парламентарий, категорически не можем согласиться с тем, что дискредитировали целую воинскую часть. Если были нарушения, это требует наказания. Но не дает основания Нацгвардию заносить в черные списки.

Что украинцы думают о разведении: смотрите видео

Андрей Вигиринский отмечает: инициатива Конгресса США признать "Азов" террористической организацией непонятна.

На основании чего сделан вывод о террористическом характере деятельности "Азова"? Каких данных? Где представители "Азова" осуществляли террористическую деятельность и какую именно? Кто получил доказательства? "Азов" – структурная единица Нацгвардии. Тогда террористами можно назвать всю Нацгвардию,

– подчеркивает Вигиринский.

Богдан Яременко напоминает: фракция "Слуга народа" инициировала письмо-обращение к Конгрессу США. В нем, в частности, объясняются факты, история "Азова", почему он важен для украинцев.

"Мы призываем конгрессменов во всем разобраться, чтобы не допустить в адрес военнослужащих безосновательных обвинений. Они безупречно выполняют свои военные обязанности и защищают свою страну", – подчеркнул Яременко.

Закон снимет напряжение в обществе и локализует роспропаганду

По словам Вигиринского, после того, как всех участников боевых действий занесут в один реестр, будет понимание, сколько их, где служили, кем именно. И если встанет вопрос о возможном совершении преступлений, то этот реестр будет четко показывать, мог этот человек это сделать или нет.

Если в акциях протеста примут участие добровольцы, и за правонарушения кого-то задержат, то будет легко установить, были ли они участниками боевых действий. А не надели на себя форму, прикрываясь "патриотизмом", и манипулируют общественным мнением и расшатывают ситуацию. И это снимет напряжение в обществе,

– считает Андрей Вигиринский.



Деятельность добробатов надо упорядочить, чтобы предотвратить манипуляций России / Фото Getty

Эксперты также отмечают: юридической неопределенностью добробатов пользуется Кремль и роспропаганда. Поэтому закон о предоставлении им статуса участника боевых действий важен. Особенно после инициатив американских конгрессменов. По словам Вигиринского, это похоже на информационный вброс. Кремлевская пропаганда это использует, заявив, что они хотят "мира", а в Украине "националисты-террористы" блокируют добрые "намерения" Росии.

Богдан Яременко отмечает, что в России началась кампании против "Азова". Но это не значит, что конгрессмены пророссийские.

Роспропаганда профессионально подкидывает темы, к которым не безразличны в США. В данном случае – о террористической угрозе. Конгрессменам нужно отбросить эмоции и посмотреть на факты,

– подчеркивает Богдан Яременко.

Предоставление добровольцам статуса участников боевых действий – социальная защита, а также необходимо по вопросам безопасности . Это позволит избежать проблем безосновательных обвинений в адрес добровольцев и выявить настоящих правонарушителей.