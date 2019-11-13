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      Проблеми з Заходом у "Азова" почалися доволі давно, – Дейнега

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      Проблеми з Заходом у "Азова" почалися доволі давно, – Дейнега
      Проблеми з Заходом у "Азова" почалися доволі давно, – Дейнега / archive.li

      Вперше одну зі сторінок "Азову" в Facebook видалили в 2015 році. Тоді вона називалась "Батальон спеціального призначення "Азов" – нова сторінка". Пізніше, в 2018 році, на інших сторінках "Азову" адміністрацією соцмережі видалялись дописи.

      Про це розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни".

      Важливо! "Азов" – патріоти чи терористи: чому США взялись за ветеранів полку

      Дейнега додав, що в липні 2019 року адміністрація Facebook деактивувала сторінки полку "Азов", зокрема "Твій полк" та "Офіційна сторінка пресслужби ОЗСП НГУ "Азов", а дописи зі згадками "Азову" почали видаляти зі інших сторінок.

      З 2015 року палата представників конгресу вносила правки, які забороняють Сполученим Штатам надавати військову допомогу "Азову". А в 2018 році у федеральному бюджеті США містився пункт про заборону надання будь-якої допомоги полку "Азов". 26 червня 2015 року міністр оборони Канади заявив, що підготовка канадських сил або підтримка не буде надаватися "Азову",
      – запевнив автор відеоблогу.

      За словами Дейнеги, західні політики і громадські організації неодноразово називали "Азов" не просто ультра правим (англійською far right), а неонацистським, і тепер от навіть терористичним.

      "Якщо пошукати статті про "Азов" у немаргінальних західних виданнях, то вони здебільшого приводять у якості аргументу татуювання членів полку, символіку", а також неонацистський символ "Вовчий гачок" на їхніх прапорах.

      Пишуть, що
      Пишуть, що "Азов" має неонацистський символ "Вовчий гачок" на прапорах

      Чому США називають "Азов" терористичною організацією

      Відповідний документ вже підписали 40 з 235 демократів нижньої палати. Мовляв, "Азов" пов'язаний із терористом, який у березні вчинив стрілянину у двох новозеландських мечетях.

      У соцмережах стрілок хизувався тим, що тренувався разом з бійцями полку "Азов" в Україні і мав при собі його символіку. У списку іноземних терористичних організацій США фігурують: Аль-Каїда, ІДІЛ, "Хамас", "Хезболла".

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 12 листопада 2019 року

       

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      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Новини політики "Азов" Новини США Відеоблоги
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