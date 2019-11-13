Проблеми з Заходом у "Азова" почалися доволі давно, – Дейнега

Вперше одну зі сторінок "Азову" в Facebook видалили в 2015 році. Тоді вона називалась "Батальон спеціального призначення "Азов" – нова сторінка". Пізніше, в 2018 році, на інших сторінках "Азову" адміністрацією соцмережі видалялись дописи.

Про це розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни".

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Дейнега додав, що в липні 2019 року адміністрація Facebook деактивувала сторінки полку "Азов", зокрема "Твій полк" та "Офіційна сторінка пресслужби ОЗСП НГУ "Азов", а дописи зі згадками "Азову" почали видаляти зі інших сторінок.

З 2015 року палата представників конгресу вносила правки, які забороняють Сполученим Штатам надавати військову допомогу "Азову". А в 2018 році у федеральному бюджеті США містився пункт про заборону надання будь-якої допомоги полку "Азов". 26 червня 2015 року міністр оборони Канади заявив, що підготовка канадських сил або підтримка не буде надаватися "Азову",

– запевнив автор відеоблогу.

За словами Дейнеги, західні політики і громадські організації неодноразово називали "Азов" не просто ультра правим (англійською far right), а неонацистським, і тепер от навіть терористичним.

"Якщо пошукати статті про "Азов" у немаргінальних західних виданнях, то вони здебільшого приводять у якості аргументу татуювання членів полку, символіку", а також неонацистський символ "Вовчий гачок" на їхніх прапорах.



Пишуть, що "Азов" має неонацистський символ "Вовчий гачок" на прапорах

Чому США називають "Азов" терористичною організацією

Відповідний документ вже підписали 40 з 235 демократів нижньої палати. Мовляв, "Азов" пов'язаний із терористом, який у березні вчинив стрілянину у двох новозеландських мечетях.

У соцмережах стрілок хизувався тим, що тренувався разом з бійцями полку "Азов" в Україні і мав при собі його символіку. У списку іноземних терористичних організацій США фігурують: Аль-Каїда, ІДІЛ, "Хамас", "Хезболла".

Дивіться повний випуск відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 12 листопада 2019 року