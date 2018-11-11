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      Проблемы сейчас такие, что их надо решать вместе, – Ангела Меркель

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      Лидеры более 70 государств приехали в Париж, чтобы отметить завершение Первой мировой войны. На форуме "Ради мира" они обсудили основные проблемы безопасности в мире, однако вопрос Украины не рассматривали.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

      Читайте также: Без Путина: Порошенко, Меркель и Макрон провели переговоры в Париже

      11 ноября все внимание политических деятелей было сосредоточено на печальных и траурных мероприятиях. Например, президент США Дональд Трамп посетил кладбище американских военных недалеко от Парижа. Ведь во время Второй мировой войны умерло 117 тысяч американских солдат и более 200 тысяч получили ранения. Также Дональд Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, однако серьезные переговоры так и не состоялись.

      Лідери країн на форумі
      Лидеры стран на форуме "Ради мира" в Париже

      Форум дополнили выступления лидеров стран, которые отметили, что напряженность в мире только растет.

      Германия считает себя ответственной за те войны, которые с Европейского континента распространились на мир. Проблемы сейчас такие, что их надо решать вместе,
      – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

      Также, президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении раскритиковал национализм, заявив, что это предательство патриотизма. По его мнению, национализм – это проблема, ведь если каждый будет заботиться о себе, тогда кто будет заботиться о других. Между тем недавно Дональд Трамп заявил, что считает себя националистом, так как он заботится прежде всего об интересах США.

      Напомним, что 11 ноября Президент Украины Петр Порошенко в Париже провел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Темой для переговоров стало проведение на оккупированном Донбассе так называемых "выборов" нового вожака.

      Теги: Новости Украины Владимир Путин Дональд Трамп Новости Франции Новости США Петр Порошенко Эммануэль Макрон Ангела Меркель Евросоюз
      Источник: 24 канал
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