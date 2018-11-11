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      Проблеми світу зараз такі, що їх треба вирішувати разом, – Ангела Меркель

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      Лідери понад 70 держав приїхали в Париж, аби відзначити завершення Першої світової війни. На форумі "Заради миру" вони обговорили основні проблеми безпеки у світі, проте питання України не розглядали.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

      Читайте також: Без Путіна: Порошенко, Меркель і Макрон провели переговори в Парижі

      11 листопада вся увага політичних діячів була зосереджена на сумних та траурних заходах. Наприклад, президент США Дональд Трамп відвідав цвинтар американських військових недалеко від Парижа. Адже під час Другої світової війни померло 117 тисяч американських солдатів і понад 200 тисяч зазнали поранень. Також Дональд Трамп зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним, проте серйозних переговорів так і не відбулося.

      Лідери країн на форумі
      Лідери країн на форумі "Заради миру" у Парижі

      Форум доповнили виступи лідерів країн, які наголосили, що напруженість у світі лише зростає.

      Німеччина вважає себе відповідальною за ті війни, які з Європейського континенту поширилися на світ. Проблеми світу зараз такі, що їх треба вирішувати разом,
      – заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

      Також, президент Франції Емманюель Макрон у своєму виступі гостро розкритикував націоналізм, заявивши, що це зрада патріотизму. На його думку, націоналізм – це проблема, адже якщо кожен буде дбати про себе, тоді хто буде дбати про інших. Натомість нещодавно Дональд Трамп заявив, що вважає себе націоналістом, адже він дбає насамперед про інтереси США.

      Нагадаємо, що 11 листопада у Парижі Президент України Петро Порошенко у Парижі провів тристоронні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Темою для переговорів стало проведення на окупованому Донбасі так званих "виборів" нового ватажка.

      Теги: Новини України Новини США Новини Франції Дональд Трамп Володимир Путін Євросоюз Ангела Меркель Еммануель Макрон Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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