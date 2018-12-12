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      Проблемы в "Укрпочте": Порошенко инициировал внесение в Госбюджет 500 миллионов гривен

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      Порошенко сделал громкое заявление относительно решения проблем " Укрпочты"
      Порошенко сделал громкое заявление относительно решения проблем " Укрпочты" / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко призвал прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, гарант приказал прекратить увольнения почтальонов.

      Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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      Необходимо обеспечить поддержку почтовых отделений за счет общего баланса "Укрпочты". Я инициировал внесение в Госбюджет 500 миллионов гривен, которые бы компенсировали убытки "Укрпочты" для снабжения пенсий,
      – отметил Порошенко.

      По его словам, сегодня эти 500 миллионов гривен позволят обеспечить и соответствующее повышение заработной платы, и защитить почтальонов.

      "Потому что это непросто доставка пенсий, доставка газет. Возможно, для пожилого человека это единственная связь с миром", – добавил украинский президент.

      Также Порошенко призвал министра инфраструктуры Владимира Омеляна проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.

      "В октябре я поставил задачу гендиректору "Укрпочты" не допустить увеличение тарифов на доставку пенсий. Это не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения и должно быть подписано соглашение "Укрпочты" с Пенсионным фондом по гарантированию доставки пенсий", – резюмировал он.

      К слову, ранее в "Укрпочте" заявляли, что в предновогодний и рождественский период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов пересылаемой почты.

      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет Деньги Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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