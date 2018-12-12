Проблеми в "Укрпошті": Порошенко ініціював внесення до Держбюджету 500 мільйонів гривень

Президент України Петро Порошенко закликав припинити закриття поштових відділень у селах, особливо у віддалених населених пунктах. Крім того, гарант наказав припинити звільнення листонош.

Відповідне повідомлення з’явилося на його сторінці у Facebook.

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Треба забезпечити підтримку поштових відділень за рахунок загального балансу "Укрпошти". Я ініціював внесення до Держбюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки "Укрпошти" для постачання пенсій,

– зауважив Порошенко.

За його словами, сьогодні ці 500 мільйонів гривень дозволять забезпечити і відповідне підвищення заробітної платні, і захистити листонош.

"Бо це непросто доставка пенсій, доставка газет. Можливо для людини похилого віку – це єдиний зв'язок зі світом", – додав український президент.

Також Порошенко закликав міністра інфраструктури Володимира Омеляна проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош.

"У жовтні я поставив завдання гендиректору "Укрпошти" не допустити збільшення тарифів на доставку пенсій. Це не має вплинути на пенсійне забезпечення найвразливіших верств населення та має бути підписано угоду "Укрпошти" з Пенсійним фондом щодо гарантування доставки пенсій", – резюмував він.

До слова, раніше в "Укрпошті" заявляли, що у передноворічний і різдвяний період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через ріст обсягів пошти, що пересилається.