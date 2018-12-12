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      Проблеми в "Укрпошті": Порошенко ініціював внесення до Держбюджету 500 мільйонів гривень

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      Порошенко зробив гучну заяву щодо вирішення проблем "Укрпошти"
      Порошенко зробив гучну заяву щодо вирішення проблем "Укрпошти" / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко закликав припинити закриття поштових відділень у селах, особливо у віддалених населених пунктах. Крім того, гарант наказав припинити звільнення листонош.

      Відповідне повідомлення з’явилося на його сторінці у Facebook.

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      Треба забезпечити підтримку поштових відділень за рахунок загального балансу "Укрпошти". Я ініціював внесення до Держбюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки "Укрпошти" для постачання пенсій, 
      – зауважив Порошенко.

      За його словами, сьогодні ці 500 мільйонів гривень дозволять забезпечити і відповідне підвищення заробітної платні, і захистити листонош.

      "Бо це непросто доставка пенсій, доставка газет. Можливо для людини похилого віку – це єдиний зв'язок зі світом", – додав український президент.

      Також Порошенко закликав міністра інфраструктури Володимира Омеляна проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош.

      "У жовтні я поставив завдання гендиректору "Укрпошти" не допустити збільшення тарифів на доставку пенсій. Це не має вплинути на пенсійне забезпечення найвразливіших верств населення та має бути підписано угоду "Укрпошти" з Пенсійним фондом щодо гарантування доставки пенсій", – резюмував він.

      До слова, раніше в "Укрпошті" заявляли, що у передноворічний і різдвяний період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через ріст обсягів пошти, що пересилається.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Гроші Бюджет
      Джерело: 24 канал
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